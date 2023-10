Vraždu mladého dievčaťa videlo mnoho ľudí, nik nevolal políciu. Vďaka tomuto prípadu vznikla linka pomoci

Prípad zabitia Kitty Genoveseovej navždy zmenil svet. Nielenže šlo vôbec o najznámejšiu vraždu v New Yorku, ale tento čin celé desaťročia zamestnával aj psychológov. Odkazujú naňho stovky filmov, nachádza sa v knihách, ale aj v učebniciach psychológie. Až na základe jeho rozsiahlej medializácie a pohoršenia celej spoločnosti vznikli technické riešenia na pomoc ľuďom v núdzi.

Ambiciózna mladá žena

Kitty Genoveseová bola šikovným a ambicióznym dievčaťom. Všetci o nej hovorili ako o mimoriadne zhovorčivej a priateľskej žene. Bola najstaršia z piatich súrodencov a všetci spoločne žili v New Yorku. Jej mama bola raz svedkom vraždy. Zážitok ju ovplyvnil do takej miery, že iniciovala sťahovanie celej rodiny do pokojnejšieho predmestia.

Foto: Wikimedia Commons

Kitty však mala v tej dobe po strednej škole, chcela sa vydať, budovať si kariéru, preto ostala v nebezpečnejšom centre. Z pripravovaného manželstva nakoniec nebolo nič, ale mladá žena si našla prácu v bare, kde rýchle napredovala. Ukázala sa ako veľmi spoľahlivá osoba a v tom čase zarábala ako zástupkyňa majiteľa baru 750 dolárov – čo by v prepočte na dnešok znamenalo príjem takmer sedemtisíc dolárov mesačne.

Pobúrená verejnosť

Šetrila si na otvorenie vlastnej reštaurácie. V marci 1963 sa Kitty v podzemnom lesbickom bare stretla s Mary Ann. Okamžite sa do seba zamilovali a dohodli sa, že budú bývať spolu. Nový byt si našli v Queense a bolo to posledné miesto, kde Kitty žila. Presne o rok na to, počas cesty domov z nočnej, ju brutálne zavraždili. Médiá informovali, že svedkom udalosti bolo 38 ľudí a nikto z nich jej nepomohol. Verejnosť bola právom pobúrená.

