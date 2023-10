Toto robiť nebudem, veď si zlomím jazyk. Čerstvá pani Brzobohatá prezradila, na čo si stále nevie zvyknúť

Z dlho plánovanej dovolenky v Taliansku sa nakoniec vykľula svadba, na ktorej si svoje áno povedali Ondřej Gregor Brzobohatý a Daniela Písařovicová. Tej vraj herec vďačí za to, že sa v živote nezložil. Z českej moderátorky sa tak stala vydatá pani. Pre portál Super.cz teraz prezradila, čo sa u nej po svadbe so známym hercom a hudobníkom zmenilo a na čo si ešte nezvykla.

Pani Brzobohatá

Svojim áno obaja len potvrdili to, čo k sebe cítia. A zmenilo sa niečo v ich životoch po dni s veľkým D? Ako Daniela tvrdí, nepociťuje žiadnu veľkú zmenu. „Pre mňa sa nič nezmenilo, všetko je po starom. Stále ma ale prekvapuje, keď ma niekto osloví pani Brzobohatá. Keď 44 rokov funguješ s jedným priezviskom, je to zmena. Chce to čas,“ prezradila s úsmevom.

Ani Brzobohatá však v skutočnosti nie je jej celé priezvisko. „Ondro je Gregor Brzobohatý a ja tak teda nemôžem byť len Brzobohatá. Budem mať tiež obe priezviská. Ale používať budem len Brzobohatá. Vypisovať to všetko a hovoriť, na tom si človek zlomí jazyk,“ uviedla so smiechom Daniela.

Svadobnú cestu neplánujú

Na svadobnú cestu sa vraj ale zatiaľ nikam nechystajú. „V Taliansku sme boli týždeň, takže sme mali čas aj na výlety. Potom sme boli na pár dní v Londýne, nič ďalšie momentálne neplánujeme. Svadobnú cestu môžeme mať aj za desať rokov,“ uzavrela šťastná novomanželka.

Dvojica sa vzala štyri mesiace po zásnubách. Daniela bola Ondřejovi oporou v ťažkých časoch, keď si prechádzal rozvodom s s Miss World 2006 Taťánou Kuchařovou. A šťastie, ktoré pri svojej manželke našiel, je také veľké, že výnimočne necháva nahliadnuť do svojho súkromia aj fanúšikov. „Porušujem zásadu zdieľať svoj osobný život na sociálnej sieti. A to z čírej radosti zo životného šťastia, ktoré prajem úplne všetkým. Milujte sa! Stojí to, sakra, za to!“ odkázal Ondřej Gregor Brzobohatý.