Vykašľala sa na sociálne siete. Keira Knightley žije život obyčajnej maminy s jeho radosťami i starosťami

Britskú herečku asi netreba nikomu zvlášť predstavovať. Filmovým divákom je totiž dobre známa napríklad z romantickej komédie Láska nebeská či trháku Piráti z Karibiku. O Keire Knightley je tiež známe, že si svoje súkromie stráži a napriek tomu, že je mamou dvoch dcér, rodinné fotografie nezverejňuje. Nedávno však v rozhovore pre BBC Breakfast priznala, aké náročné je byť matkou a všetkým vyčerpaným mamičkám poslala jasný odkaz.

Foto: Wikimedia Commons, GabboT

Sociálnym sieťam dala stopku

Hollywoodska filmová hviezda má s manželom, hudobníkom Jamesom Rightonom, dve dcéry, osemročnú Edie a štvorročnú Delilah. Herečka sa po ich narodení dosť zmenila a stiahla sa do ústrania. Drží sa ďalej od spoločenského života a šoubiznisu a ťažko by ste ju hľadali aj na sociálnych sieťach.

Od určitého času im totiž vystavila stopku. „Som taká spokojná, že nie som na žiadnych sociálnych sieťach. Všetci moji priatelia, ktorí tam sú, hovoria o tom, aké depresívne to je. Viem, že by som bola posadnutá snahou o to, aby môj život vyzeral dokonalejšie, než aký v skutočnosti je. A to by bolo veľmi vyčerpávajúce,“ vysvetlila Keira pre magazín People.

Byť mamou je ťažké

Napriek tomu, že svoje deti nadovšetko miluje, priznala, že keď boli ešte bábätká, to obdobie bolo mimoriadne náročné a ona bola strašne vyčerpaná. A podľa jej vlastných slov byť mamou je ťažké. „Nemyslím si, že dávame ženám dostatok uznania za fyzický a emocionálny maratón, ktorým prechádzajú, keď sa stávajú matkami,“ uviedla.

Zároveň dodala, že hoci ona sama mala v kariére neuveriteľné šťastie a môže si dovoliť pre deti dobrú starostlivosť, napriek tomu materstvo a rodičovstvo považuje za veľmi ťažké. „Nedostatok spánku, hormonálne zmeny, zmena vo vzťahu s mojím partnerom, to všetko sú veci, pri ktorých mám pocit, akoby som každý deň zlyhávala,“ priznala herečka veci, ktoré trápia asi všetky matky.

Čerstvým a vyčerpaným mamičkám preto radí, aby sa jednoducho vykašľali na neporiadok v byte a neriešili, či majú alebo nemajú umyté vlasy.