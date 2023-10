Z olympioničky Rehák Štefečekovej je hrdá mamina: Musím prinášať dve medaily, inak by sa deti hádali

Strelkyňu Zuzanu Rehák Štefečekovú už dávno nedojímajú len vzácne kovy, ale aj jej dvaja synčekovia. Zlatá olympionička v našom Dobrom rádiu priznala, ako zvláda zladiť náročné športové povinnosti s tými materskými, ale aj to, prečo musí domov zo šampionátov zakaždým nosiť nielen jednu, ale rovno dve medaily.

Ako priznáva zlatá strelkyňa z Tokia 2021 v šou „Hajlajty s Lukim," bez manžela by sa v svetovej špičke udržať nedokázala. „Keď sme sa vzali, súhlasil s tým, že budem pokračovať v kariére. Aj si prebral tie úlohy sám na seba, keď ja nie som doma. Myslím si, že bez neho by to určite nešlo,“ hovorí Rehák Štefečeková s tým, že robí pre rodinu prvé aj posledné.

„Musí vstávať, aby sme stíhali načas chodiť do školy a do škôlky, poobede krúžky, ktoré treba porozvážať po celom meste,“ opisuje bežný deň svojho manžela no dodáva, že keď je zrovna doma, rada si s ním povinnosti vymení.

Aj keď by sa mohlo zdať, že rodinka funguje ako švajčiarske hodinky, na dlhé odlúčenia si stále nezvykli. „Nathan je už starší, ten má sedem, jemu sa to už dá vysvetliť,“ hovorí športovkyňa s tým, že mladší Noah má teraz oveľa ťažšiu fázu a maminku by mal najradšej stále pri sebe. „Odchádzala som z domu tak, že bolo počuť až von pod smetiaky ako strašne plače,“ zaspomínala si na skúsenosť z uplynulého víkendu.

O to väčšiu radosť však má, keď sa svojim chlapcom v poriadku vracia domov. „Posledné dva razy sa mi podarilo vrátiť v noci a išla som im dať pusu a zobudil sa, úsmev okolo celej hlavy a bol spokojný, že som doma,“ dodáva a vtipkuje, že zo svojich výletov im domov nosí aspoň suveníry v podobe cenných kovov. Aj to má však malý háčik.

„Ja už musím nosiť dve medaily, lebo mám dve deti. Oni by sa hádali, keby donesiem iba jednu. Takže som strašne rada, že sa mi to aj teraz na tých majstrovstvách Európy podarilo,“ smeje sa. Myslí si však, že medzi profesionálnymi športovcami sú všetci tak trochu blázniví.

„Máme tam teraz Cypranku, ktorá dokonca teraz na ME cestovala sama so svojim polročným synom, že nemala vlastne ani žiadnu babku, žiadnu asistentku. A ten malý putoval tak ako môj z ruky do ruky tomu, kto mal zrovna čas," vysvetľuje silu športovej komunity a dodáva, že sa všetci radi na štartovom poli porozprávajú aj o svojich ratolestiach.