Z basy jej písal, nech si nájde iného. Manželka Zuzka na Dušana Cinkotu čakala celých šesť rokov

Prvýkrát ho prepustili z väzenia, pretože verili, že sa polepší. Druhýkrát sa base vyhol, no spravodlivosť si naňho počkala. V roku 2012 celým Slovenskom otriasla správa, že herec Dušan Cinkota si odsedí vo väzení osem rokov nepodmienečne. Doma na herca, ktorý v piatok 13. októbra oslavuje 53. narodeniny, celé roky čakala manželka Zuzana. V listoch ju pritom presviedčal, aby si našla niekoho iného. Nakoniec obaja uverili, že ich láska prekoná všetko.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/real.joe.trendy/posts/pfbid02sVfiBL4DtBvG8LBmk9YNP4Tycwdct5hMzzmnKQZBqiZRyvETv3TRLLdHK4JBowJql

Neprišiel na premiéru

„Keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo.“ Túto básničku recitoval trojročný Dušan Cinkota na svojej prvej recitačnej súťaži. Keď sa ho moderátorka opýtala, čím chce byť, keď bude veľký, automaticky odpovedal – herec. Jeho vzorom bol Štefan Kvietik, ktorý sa stal náhodou aj jeho pedagógom na Vysokej škole múzických umení. Z VŠMU odišiel rovno do Radošinského naivného divadla. Žil však dvojaký život - už v tom čase tam experimentoval s tvrdými drogami. Raz pre ne neprišiel na vlastnú divadelnú premiéru.

Cinky, ako ho volajú kamaráti, v rozhovore pre SME priznal, že hlavným dôvodom užívania drog bola jeho zvedavosť. „Navyše potrebujem vedieť všetko veľmi – trochu mi nestačí. U mňa platí buď všetko, alebo nič. Chcel som to spoznať a hneď si ma to kúpilo,“ povedal pred rokmi pre Korzár Cinkota, ktorý začal drogy nielen užívať, ale aj predávať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10152427221209153&set=a.10151775405949153

Bol členom Činohry Slovenského národného divadla, kde mu večer v stoji tlieskali desiatky fanúšikov a všetci mu veštili úspešnú kariéru. Vo vzduchu ale visel veľký otáznik. Dokáže uspieť aj napriek drogovej závislosti? Získal cenu za najlepší mužský herecký výkon a divákom ulahodil jeho hlas, keď daboval Toma Hanksa a kultového Chandlera Binga zo seriálu Priatelia.

Dušan Cinkota bol vtedy na vrchole svojej kariéry. „Veľa som zarábal, chcel som čoraz viac a viac. Chcel som spoznať všetko,“ povedal v rozhovore pre Topstar herec, ktorý bol so svojou partiou už takí rozbehnutí, že s drogami nedokázali skončiť. „Iba som to do seba ládoval, už som ani nestíhal chodiť do roboty,“ spomínal.

Stál tam s kabelou

Zo dňa na deň ale všetko padlo ako domček z karát a Dušana Cinkotu zatkla polícia pre drogy prvý raz. „Prvýkrát to bolo veľmi dramatické, v roku 2001 ma zatvorili na 13 mesiacov do vyšetrovacej väzby a vtedy som sa doslova z piedestálu dostal za mreže,“ spomínal pre Hospodárske noviny.

Článok pokračuje na ďalšej strane: