Mama ju opustila a vyrastala v nevestinci. Édith Piaf spievala o láske, no o svoju životnú prišla nečakane

Šansonierka so zamatovým hlasom, maličká ako vrabec, ale s pravým francúzskym pôvabom. Édith Piaf ľudí očarila mnohými hudobnými skvostami, medzi ktorými boli piesne ako La vie en rose, Milord, Non je ne regrette rien, La Foule a veľa ďalších, na ktoré sa rozhodne nezabudlo. So ženou, ktorá mala mimoriadne ťažký život, sa po jej nečakanej smrti pred 60 rokmi prišlo rozlúčiť 40-tisíc ľudí, no v srdciach žije dodnes.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=238858324263909&set=pb.100044192301270.-2207520000.

Jej vychovávateľky boli prostitútky

Speváčka sa narodila 19. decembra 1915 v Paríži. Medzi ľuďmi je známa ako Édith Piaf, čo však bolo jej umelecké meno. V skutočnosti sa volala Édith Giovanna Gassion. Dalo by sa povedať, že cit k umeniu zdedila od rodičov. Jej matka Annetta Giovanna Maillard spievala v kaviarňach, zatiaľ čo otec Louis bol pouličný akrobat.

Bohužiaľ, nemala šťastie, aby s rodičmi strávila dostatočne veľa času. Matka od nej odišla hneď po pôrode, aby sa venovala svojej hudobnej kariére, otec zas bol povolaný do prvej svetovej vojny. Istý čas žila u babičky z maminej strany, keď však otec zistil, v akých biednych podmienkach, zobral ju v roku 1916 so sebou do Normandie. Tam sa o ňu starala jeho mama, ktorá viedla nevestinec.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/edithpiafofficiel/photos/pb.100044192301270.-2207520000./1964434300351482/?type=3

Hoci to pre malé dieťa ani náhodou nie je vhodné miesto, Édith žila v omnoho lepších podmienkach než predtým. Denne sa o ňu starali prostitútky, ktoré boli pre ňou oporou aj v časoch, keď ako trojročná dostala zápal rohoviek a údajne oslepla. Jej zdravotný stav sa zlepšil až o štyri roky, keď sa išli spoločne pomodliť na hrob sv. Terézie z Lisieux a ona vraj zázračne vyzdravela.

Z ulice až do parížskeho divadla

Spievať začala už ako 14-ročná, keď so svojím otcom chodievala vystupovať do ulíc. Édith takto zisťovala, že ju spievanie nesmierne baví a postupom času sa osamostatnila. V roku 1935 si ju a jej priateľkou Simone Berateautovu všimol Louis Leplée, majiteľ nočného klubu neďaleko Avenue des Champs-Élysées v Paríži, a jej kariéra sa mohla začať.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.