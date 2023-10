VIDEO: Odkazom do neba Miriam dojala aj Slávika. Svoje vystúpenie venovala kamarátke Broni zo Zochovej

Život ide ďalej a my sme vďační za ľudí, ktorí prídu, nadýchnu sa a idú ďalej, lebo to nie je jednoduché, povedal Jaro Slávik.

„Celé toto vystúpenie by som chcela venovať mojej kamarátke, ktorá tu už nie je,“ povedala so slzami v očiach Miriam Jarošová, keď sa postavila pred porotu Česko Slovensko má Talent. Keď sa jej Jaro Slávik opýtal, čo sa kamarátke stalo, zmohla sa len na jediné slovo. „Zochova,“ vysvetlila Miriam, ktorá svoje spevácke vystúpenie venovala do neba kamarátke Broni, ktorej život vyhasol pri tragickej nehode na Zochovej ulici v Bratislave.

Aj keď spomienka na nešťastie rozhodila porotcov aj samotnú Miriam, na pódiu nakoniec podala fantastický výkon. S piesňou I See Red porotcom aj divákom v sále vyrazila dych a jej spev všetkých zodvihol zo stoličky.

„Ja to tu nevydržím! Upadám do depresií. Toľko talentov,“ povzdychol si moderátor David Gránský, keď Miriam začala spievať. Jeho slová potvrdili aj porotcovia, od ktorých si speváčka vyslúžila päťkrát áno.

„Vieš spievať, vieš prinášať radosť. Život ide ďalej a my sme vďační za ľudí, ktorí prídu, nadýchnu sa a idú ďalej, lebo to nie je jednoduché. Ďakujem ti,“ povedal po vystúpení porotcovský kat Jaro Slávik. „Miriam, to bolo úplne presvedčivé. Vy to tam máte, zaplnili ste celé javisko, aj keď ste toho veľa nenachodila. Horí vo vás oheň, a to sa len tak niekomu nepodarí,“ dodala nadšená Marta Jandová.

Pozrite si skvelé vystúpenie Miriam Jarošovej: