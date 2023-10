Si tá najlepšia žena a mama našim deťom. Jaro Bekr prekvapil Moniku Hilmerovú dojímavým vyznaním

Bol to deň plný osudových náhod, keď sa preťali životné príbehy Moniky Hilmerovej a Jara Bekra. Keď sa zoznámili, netušili, že sú pre seba stvorení, no boli. Herečka a choreograf dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov v slovenskom šoubiznise, majú dve deti a aj po 15 rokoch manželstva si ešte posielajú zamilované odkazy. Obaja v tom druhom našli spriaznenú dušu, hoci spočiatku svoju lásku pred všetkými tajili. A že to tak cíti Jaro k svojej manželke aj dnes, dokázal pri príležitosti jej narodenín krásnym vyznaním plným lásky.

Tínedžerská láska

Jaro sa do Moniky zapozeral už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Priznal to vo svojom knižnom počine nazvanom Na toto vás nikto nepripraví. Moniku dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o (ne)obyčajnej žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zaľúbil.

Všimol si ju, keď účinkovala v Radošinskom naivnom divadle. Keď ju ako tínedžer uvidel, zahorel k nej platonickou láskou. Samozrejme, mladá herečka nič netušila a o jeho vrúcnych citoch nemala ani poňatia. Osud to však zariadil tak, že po rokoch sa osobne zoznámili.

Všetko na tebe obdivujem

Svoju lásku jej Jaro dokazuje každý deň a inak tomu nebolo ani pri príležitosti jej štyridsiatych deviatych narodenín, ktoré herečka oslávila v sobotu 7. októbra. Jej manžel jej totiž venoval láskyplné vyznanie. „Ďakujem za každú jednu sekundu, ktorú môžem byť s tebou,“ napísal na sociálnej sieti.

Zároveň dodal, že každú jednu sekundu sa presviedča, že Monika je pre neho tá najlepšia žena a tá najlepšia mama ich deťom. „Obdivujem tvoje hodnoty, dobrotu, prácu,... všetko na tebe,“ takéto krásne slová venoval Jaro svojej maželke, s ktorou je už dlhých 15 rokov.