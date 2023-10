Niektoré sa nepáčili ani svojim rodičom. Tieto ryšavky vyrástli do krásy a dnes by určite nemenili

Žiarivo ryšavé vlasy vždy priťahovali pozornosť a toho si sú dámy s takýmito kaderami veľmi dobre vedomé. Pozrite sa, ktoré slávne krásky hrdo ukazujú svoju farbu vlasov a len s ťažkým srdcom kvôli svojim filmovým úlohám dopustili, aby sa ich ryšavé hrivy zmenili napríklad na blond či inú farbu vlasov.

5. Emma Stone

Hviezda filmov La La Land či Spiderman kedysi uviedla, že by sa pre rolu nechala zafarbiť na akúkoľvek farbu. Po ukončení natáčania by sa však podľa vlastných slov vrátila k tej pôvodnej. „Neviem, či by som však zvládla napríklad oholenú hlavu. Tým si nie som istá,“ priznala oscarová herečka.

4. Jessica Chastain

Dvojnásobná nominantka na Oscara nosí svoju jemnú červenú so starohollywoodskou eleganciou. S voje ryšavé vlasy v detstve nenávidela a rovnako tak veľmi svetlú pleť a pehy. Deti si z nej totiž práve kvôli vzhľadu často uťahovali. V dospelosti však práve vďaka svojmu netradičnému imidžu prerazila.

3. Vica Kerekes

Slovenskú herečku maďarskej národnosti si už inak než s ryšavými vlasmi dokáže predstaviť asi len málokto. Hoci jej jedinečnosť nakoniec priniesla šťastie, vždy to tak nebolo. Mamička jej totiž ako dieťaťu urobila odvar z nechtíka lekárskeho, ktorá ju mala zbaviť pieh a pomaly jej ho nanášala na tvár. Lebo deti sa malej Vici vysmievali. „Ale nič sa nestalo. Myslím, že si to vymyslela, aby ma uchlácholila,“ priznala pre portál Idnes.cz obľúbená herečka, ktorá prišla na svet s výraznými pehami a ryšavými vlasmi. Často počúva, že je krásna a sama dnes hovorí, že je so sebou spokojná.

