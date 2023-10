Najboľavejší, ale najkrajší deň môjho života. Eva Holubová prehovorila o pôrode detí, ktoré si vysnívala

Hviezda z Pelíškov je doteraz súčasťou mnohých filmov či seriálov. Eva Holubová je však zároveň už tridsať rokov matkou detí, ktoré si vysnívala. Na svojich sociálnych sieťach si už niekoľkokrát zaspomínala na ten deň, keď prvýkrát porodila a dokonca to boli dvojičky. „Najboľavejší, ale úplne najkrajší deň môjho života,“ opisuje obe stránky nádherného zážitku.

Vymodlila si ich

Herečka zároveň priznala, že deti chcela mať už odjakživa. Rada sa starala o deti iných ľudí a nevedela sa dočkať na moment, keď bude matkou aj ona. Prvýkrát priviedla svojich potomkov na svet, keď mala už 34 rokov, no napriek tomu pôrod zvládla bravúrne. „Bože, ako som sa na ten deň tešila. Vôbec som sa nebála, že by som niečo skazila. Staršia prvorodička a hneď dvojčatá,“ cituje herečku Showbiz.cz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GyzHq9rG1VoiNptuQCifWe7wRF4cAVXjW5BNT2jiETuz7Q5Rp5zm6pCvmYSmpARCl&id=195415143930712

Svoje deti miluje aj preto, že si ich doslova vymodlila: „[...] Prosila som, aby sa mi narodilo dievčatko a potom chlapček. Bola som vypočutá a narodili sa mi obaja. Velebím tento deň, túto noc. Velebím svojho muža a našu rodinu,“ ukončila dojímavé blahoželanie k tridsiatym narodeninám dvojčiat.

K pôrodu sa vracia

Eve deti priniesli do života zmysel. So svojou dcérou sa natoľko zblížila, že sa stali najlepšími kamarátkami, ale aj spolupracovníčkami, či kolegyňami. „Nemôžem tu vypisovať všetko, čo k nej cítim. Neviem, či to dokážem povedať, keďže slová nie sú dostatočne silné. Už odmalička som cítila jej lásku, obdiv, ale i starosť a odhodlanie ma brániť,“ píše o svojej dcére v jednom z príspevkov.

Rada sa vracia späť do obdobia, kedy boli jej deti ešte malé a takmer každý rok im prostredníctvom sociálnych sietí blahoželá k narodeninám. „Niekedy sa človek prebudí a potrebuje rýchlu posilu. Pre mňa sú to fotky a zážitky,“ hovorí herečka. Je hrdá na svoju rodinu a nikdy nezabudne na svoj najšťastnejší deň života: „Obdivujem ich,“ píše v príspevku.