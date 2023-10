Netypická domácnosť Janky Hospodárovej. V jednom sme úplne iní ako ostatné páry, smeje sa moderátorka

Trvalo to hodnú chvíľu, no známa tvár TV Markíza Janka Hospodárová nakoniec našla šťastie aj v láske. S Ľubom, ktorého stretla počas pracovných povinností, je šťastná už viac ako dva roky. Dvojici to skvelo klape, pričom moderátorka teraz prezradil vtipnú pikošku z ich domácnosti. Ako vraví so smiechom, v jednom je totiž vo vzťahu „za chlapa" práve ona.

On bol strihač, ona tanečnica

Keď Janka Hospodárová pred niekoľkými dala zbohom priateľovi Pablovi, chvíľu nebolo počuť o žiadnom partnerovi. To sa zmenilo až pred dvomi rokmi, keď svojmu kolegovi Jánovi Tribulovi prezradila, že našla lásku. Spojila ich známa tanečná súťaž Let's Dance, v ktorej Janka tancovala a Ľubo bol strihač.

Zdá sa, že dvojica sa naozaj našla a rozumie si takmer vo všetkom. Dokonca spoločne už spriadajú aj pracovné plány. „Chystáme spoločný projekt - vegetariánske varenie,“ prezradila Janka s úsmevom v rozhovore pre denník Nový Čas s dodatkom, že ak to všetko vyjde, tak reláciu diváci uvidia na Televízii Markíza.

U nich je to opačne

Šťastní sú teda aj po takmer dvoch rokoch vzťahu, obaja už dnes navyše žijú v spoločnej domácnosti, hoci spočiatku pendlovali medzi ich bytmi. „Nakoniec sme si našli spoločné bývanie, bývame v prenajatom byte a je to fajn,“ prezradila skúsená moderátorka.

Ich vzťah je však predsa len v čomsi unikátny. Keďže Janka je športová moderátorka a rada sleduje futbalové či hokejové zápasy, v ich dvojici je hlavne ona ten chlap. „V našej dvojici je to naozaj opačne, zvyčajne tí muži dovedú svoje dievčatá k športu, že spolu s nimi začnú sledovať futbal, hokej alebo tenis, u nás to bolo naopak, ja som svojho priateľa doviedla pred televíznu obrazovku počas skvelých futbalových či hokejových zápasov a najmä tenis si vždy radi spolu pozrieme, takže v tejto dvojici som tam ja za chlapa,“ uzavrela so smiechom.