Desiatuje len tri suroviny. Daniela Peštová sa podelila o svoj zjednodušený recept, ktorý si obľúbite

Daniela Peštová je nádherná modelka, ktorej krása vekom len zreje. Mnohí sa čudujú, aké tajomstvo stojí za jej výzorom, no je to súbor vecí, ktoré Daniela robí. „Dodržujem pitný režim, spím osem hodín denne, nepijem, nefajčím,“ povedala v rozhovore pre JOJ. Okrem toho si dáva pozor na svoje stravovanie a miluje pohyb.

Zdravo a jednoducho

Taktiež sa netají tým, že má ku kuchyni pozitívny vzťah. „Varím naozaj každý deň, a to dve teplé jedlá. Nie je to však pre mňa problém, pretože varenie vnímam ako obrovský relax a som v kuchyni rada,“ priznáva pre Plusku. Recepty, ktoré už pozná, upravuje na zdravšie verzie alebo ich zjednodušuje. „Snažím sa to ale nekomplikovať a varím veľmi jednoducho,“ píše v jednom zo svojich príspevkov.

Dokonca kuchyňu využíva aj na boj so stresom. „[...] Aby som sa zbavila trochu toho stresu, idem do kuchyne a... pečiem a pečiem a pečiem!“ zverila sa v ďalšom príspevku. Popri deťoch a rýchlom životnom štýle musí vždy voliť tú najrýchlejšiu možnosť, aj keď jej partner, Pavol Habera, tvrdí: „Naraz varí, pečie, telefonuje a pritom si čistí zuby. Mám doma multiženu.“

Jednou z rýchlych a lahodných jedál je aj desiata, ktorú Daniela si pripravuje. Síce je sladká, ale veľmi zdravá a ľahká.

Desiata Daniely Peštovej

