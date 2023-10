Verí, že Karel by bol rád. Ivana Gottová urobila prekvapujúce rozhodnutie, ktoré teší fanúšikov maestra

Fanúšikovia legendárneho Karla Gotta sa dočkali veľkého prekvapenia. Len pred pár dňami totiž Ivana Gottová opustila vilu na Bertramke, kde kedysi bývala spolu s manželom a dcérami Charlotte Ellou a Nelly Sofiou. Urobila tak preto, že si niekdajšie bývanie českého slávika nechce nechať len pre seba, ale rada by ho v podobe múzea sprístupnila verejnosti a všetkým priaznivcom nebohého speváka.

Karel by sa potešil

Vilu v ulici Nad Bertramkou v Prahe tak čaká rozsiahla rekonštrukcia, keďže múzeum plánuje Ivana otvoriť už v priebehu budúceho roka. „Rozhodla som sa spolu so svojimi dcérami, že sprístupníme náš dom v ulici Nad Bertramkou fanúšikom. Uvidíte našu milovanú vilu autenticky tak, ako v nej môj muž žil v rokoch 1974 až 2019, teda viac ako polovicu života,“ napísala vo vyhlásení pre český denník Blesk. Dom premenujú na VILLA Gott.

Vdova po Karlovi Gottovi zároveň verí, že jej nebohý manžel, veľká osobnosť českej aj slovenskej hudobnej scény, by toto rozhodnutie privítal. „Viem, že by ho to potešilo, že sa náš rodinný dom otvorí pre verejnosť,“ dodala.

Čo si odnesú a čo nechajú?

Ivana Gottová však zatiaľ nevie, kam po opustení vily aj s dcérami pôjde. Zostane doma v Českej republike, alebo sa vyberie do zahraničia? To je nateraz vo hviezdach. Isté je len to, že dom Nad Bertramkou zostane navždy v ich srdciach.

