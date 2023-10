Bola to nočná mora, David sa jej zhnusil. Beckhamovci priznali, ako prekonali najťažšiu skúšku manželstva

Úprimne, ani neviem, ako sme sa cez to všetko preniesli, povedal David Beckham.

Do Španielska ho podľa jeho slov predali zo dňa na deň. „Ocitol som sa v cudzom meste, nevedel som jazyk a čo je najdôležitejšie – nemal som pri sebe svoju rodinu,“ povedal v novom dokumente na Netflixe bývalý hviezdny futbalista David Beckham, ktorý sa rozhodol vo svojej spovedi prehovoriť o všetkom, o čom doteraz mlčal. V roku 2004 ho počas pôsobenia v Španielsku obvinili z nevery so svojou asistentkou a modelkou Rebeccou Loosovou. Victoria Beckham teraz priznala, že to bolo najťažšie obdobie jej života.

Cítil sa sám

Všetko odštartovali fotografie z Madridu, kde Davida Beckhama v noci spozorovali s tajomnou brunetkou. Išlo o jeho osobnú asistentku, ktorá v roku 2004 pre Sky New povedala, že s Davidom Beckhamom mali štvormesačný románik. Futbalista bol v tom čase podľa nej osamelý, chýbala mu rodina a oni dvaja spolu trávili čoraz viac času.

„Správal sa ku mne zvláštnym spôsobom. Vždy sa uistil, že sa o mňa starajú. Začala som sa cítiť veľmi výnimočne,“ povedala vtedy Rebecca Loosova, podľa ktorej mali Beckhamovci problémy v manželstve ešte predtým, ako začali mať údajný románik. „V žiadnom prípade som nemala v úmysle rozbiť ich manželstvo, najmä ak sú v tom malé deti. Dúfam, že zostanú spolu,“ vravela. V tej chvíli sa rozpadol obraz muža, ktorý mal byť verným manželom a starostlivým otcom.

Cítila odpor

David Beckham vtedy všetky obvinenia a fámy poprel a k údajnej afére sa vyjadril až teraz, po takmer 20 rokoch, v poslednej epizóde nového dokumentu na Netflixe. Victoria pred kamerami neskrývala slzy.

