Potraviny nevyhodia, ale venujú ľuďom v núdzi. Slovenský reťazec ukazuje, že príroda sa dá zachrániť ľahko

„Zem sme nezdedili od našich predkov, máme ju požičanú od našich detí.“ Známe indiánske príslovie skvele vysvetľuje, čo je to udržateľnosť, o ktorej sa veľa hovorí, no nie každý jej rozumie. Našej planéte sa pritom dá pomôcť jednoducho - dokážeme to aj my sami, prípadne sa vieme inšpirovať obchodnými reťazcami, ktoré sa usilujú zmierniť svoj dopad na životné prostredie. Príkladom ide obchodný reťazec Tesco, ktorý v tomto ohľade za posledné roky dosiahol pozoruhodné úspechy.

Priemerný Slovák vyhodí ročne asi 111 kilogramov potravín, kým každý deviaty obyvateľ našej planéty trpí podvýživou. Foto: Tesco, S. Mabena

Stravovanie ako veľká ekologická záťaž

Plytvanie potravinami je zodpovedné za 10% globálnych emisií skleníkových plynov. Ak by sme ho premenili na krajinu, bola by tretím najväčším znečisťovateľom planéty hneď za Čínou a USA. To je dôvod, prečo sa nevyhnutná životná filozofia našich starých mám „jem to, čo je, nie to, na čo mám práve chuť“ stala heslom dnešných ekologicky orientovaných ľudí. A vedie to aj k tomu, že obchodné reťazce ako napríklad Tesco potraviny, ktoré sa nepredali, ich namiesto vyhodenia radšej daruje charite. Na tento účel dokonca vytvorili mimoriadne efektívnu aplikáciu.

Otestujte sa s nami! Lokálne, BIO, eko... Aby sme žili ekologicky, nemusíme byť „zelení radikáli“. Pripravili sme pre vás malý test, ktorý odhalí, či vaše správanie zaťažuje Zem. Prvý ZELENÝ BOD máte, ak sa vám darí nakupovať potraviny a variť z nich tak, že sa vo vašej domácnosti jedlo nevyhadzuje. Je na nezaplatenie, ak zvyšky jedla z predchádzajúcich dní viete skombinovať a dochutiť tak, že aj improvizovaný pokrm je dobrota.

Množstvo emisií, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie, sa vyprodukuje nielen pri výrobe potravín, ale tiež pri ich preprave. Našej Zemi naozaj pomáha, ak uprednostňujeme lokálne a sezónne čerstvé potraviny. Ďalším plusom nielen pre planétu, ale aj pre zdravie je, ak je náš jedálniček zložený prevažne z potravín rastlinného pôvodu.

Na pultoch predajní sa stále viac objavujú aj kúsky zeleniny či ovocia, ktoré sú síce nedokonalé na pohľad, no kvalitou v ničom nezaostávajú. Svojím zákazníkom ich u nás pod označením Imperfectly perfect za zvýhodnenú cenu ponúka Tesco, aby pre svoj nedokonalý tvar neskončili ako odpad. Foto: Tesco, PEXELS/J. Borba

Energia a doprava

Nie náhodou sú skleníkové plyny a oxid uhličitý najviac skloňovanými pojmami našej pohodlnej doby. Dnes niet pochýb o tom, že znižovanie týchto emisií je nevyhnutnosťou, ak chceme spomaliť rapídne otepľovanie planéty. Po priemyselnej výrobe sa najviac emisií na Slovensku vyprodukuje v doprave a pri výrobe energie. Toto si uvedomujú aj mnohé spoločnosti, ktoré sa snažia o významné znižovanie emisií. Ako prvé energeticky zavádzajú úsporné opatrenia (LED osvetlenie, využívanie fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov energie). Druhým najčastejším krokom sú racionalizačné opatrenia pri preprave.

Máte druhý ZELENÝ BOD a zrejme to pozitívne pociťuje aj rodinný rozpočet, ak napríklad dôsledne zhasínate svetlo a na malý nákup sa prejdete pešo alebo na bicykli. Úsporami elektrickej energie a rozvážnym využívaním automobilu zásadne znižujeme osobnú produkciu nežiadúcich emisií.

Zníženie emisií o takmer 70%

Spoločnosť Tesco niekoľko rokov v rámci projektu pre udržateľnú budúcnosť pravidelne informuje odborníkov aj verejnosť, čo všetko v obchodoch realizujú pre znižovanie dosahov klimatickej zmeny. „Chceme ísť príkladom a inšpirovať našich dodávateľov, ale aj zákazníkov, aby sa vo svojom každodennom živote rozhodovali s ohľadom na životné prostredie,“ hovorí Michaela Lehotská, manažérska spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku. Sieť obchodov s potravinami za posledných sedem rokov na Slovensku znížila svoje emisie o obdivuhodných 67 %. Od minulého roka je dokonca odmeňovanie riaditeľov čiastočné naviazané na to, ako sa spoločnosti darí dosahovať výsledky v oblastiach ako klimatická zmena či plytvanie potravinami.

Ambiciózne, no konkrétne ciele Pred 14 rokmi klimatická kríza nebola u nás tak skloňovanou témou ako dnes. V slovenskom Tescu si ale už vtedy určili ambiciózny cieľ - stať sa spoločnosťou, ktorá bude klimaticky aj uhlíkovo neutrálna. Veľký podiel emisií ušetrili v reťazci významným znížením potravinového odpadu a darovaním nepredaných, no konzumovateľných potravín lokálnym charitám cez efektívnu aplikáciu. „Veľmi pozitívne vnímam konkrétne klimatické ciele, ktoré sú stanovené. Máme presne stanovené dátumy a kroky, ktoré chceme urobiť. Do roku 2035 chceme byť uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou v našich prevádzkach a do roku 2050 byť klimaticky neutrálnou spoločnosť aj v rámci nášho dodávateľského reťazca,“ vraví Michaela Lehotská zo spoločnosti Tesco.

Najlepší obal, žiadny obal

Vraví sa, že najlepší obal je žiadny obal. Teda, odhliadnuc od uhorky, ktorá sa podľa obchodníkov nekazí, keď je zabalená. „Vďaka kúsku tenkej fólie vydržia uhorky svieže aj 14 dní. Bez nej by sa rýchlo pokazili a veľká časť zeleniny by skončila v potravinovom odpade,“ vysvetľuje Michaela Lehotská. Šalátové uhorky nájdete v obchodoch aj bez obalu, keď sú vypestované lokálne a ich distribúcia je rýchlejšia. Zabalené sú mimo sezóny, keď o nich majú zákazníci stále záujem a dovážajú sa zďaleka.

Na Slovensku sme sa významne ekologicky posunuli vpred aj vďaka zálohovému systému plastových fliaš a plechoviek. Tieto obaly sa dajú opakovane recyklovať a používať, pričom sú dôsledne triedené a neznečistené v kontajneroch. Ústretovým krokom voči planéte sú aj sklenené obalové materiály alebo papier bez farebnej potlače.

Máte tretí ZELENÝ BOD, ak sa vedome vyhýbate jednorazovým nerecyklovateľným a ťažko recyklovateľným obalom a jednorázovým nákupným plastovým taškám. Ide o odpad, ktorému sa dá pri troške disciplíny predchádzať. Nejaké emisie nás stojí aj výroba týchto obalov.

Okrem nosenia vlastnej tašky do obchodu je vítanou osobnou zelenou iniciatívou aj nosenie si vlastných obalov na ovocie, zeleninu a pečivo. To sú najviac kupované tovary, kde sú jednorazove obaly naozaj nepotrebné. Foto: Tesco, PEXELS/Cotton studio

Bylinkové záhony v supermarketoch

Vďaka čerstvým bylinkám sa dá aj jednoduchá cestovinová či zemiaková večera pripraviť vždy inak a chutne. Touto myšlienkou sa inšpirovala sieť holandských supermarketov Albert Heijn a v spolupráci s dizajnovou agentúrou studiomfd pripravili pre zákazníkov na predajniach bylinkové záhony. Spestrili ponuku čerstvých korenín a zároveň veľmi efektívne znížili objem plastového odpadu, ktorý vzniká pri balení byliniek. Zákazníci si totiž v týchto supermarketoch sami natrhajú voňavé lístky a vetvičky. Pestovanie vlastných byliniek je tiež dobrou alternatívou, ako mať vždy po ruke čerstvé a ekologické dochucovadlo.

Do bylinkových záhonov holandských supermarketov Albert Heijn nosia v kvetináčoch už vypestované dospelé rastlinky, z ktorých si zákazníci odstrihnú toľko vetvičiek a listov, koľko potrebujú. Foto: echochamber

„Plast“ zo skleníkových plynov

Dobrou správou je aj nedávny objav kalifornskej spoločnosti Newlight. V našej dobe plastovej vyvinula materiál, ktorý sa vyrába zo skleníkových plynov. Odbúrateľný biomateriál s vlastnosťami plastu s názvom AirCarbon vzniká pôsobením mikróbov, ktoré premieňajú zachytený uhlík, vzduch a metán. Masové využívanie tejto alternatívy plastu by mohlo pomôcť k výraznému zmierneniu klimatickej zmeny. Významne totiž prispieva k dekarbonizácii módneho a obalového priemyslu, ktoré vo veľkom využívajú nerozložiteľné a ťažko recyklovateľné plasty.

Rozložiteľný bio materiál AirCarbon s vlastnosťami plastu je vhodný na výrobu ekologických alternatív jednorazových obalov, príborov a pohárov a veľké jeho uplatnenie sa črtá aj v módnom priemysle. Foto: Newlight technologies

Ekologické oblečenie

Ako a kde bol produkt vyrobený sú kľúčové informácie, pokiaľ chceme v obchodoch kupovať udržateľné výrobky. Často ich označujú aj ekologické certifikáty. Kým nápisy BIO a EKO si dnes môže na svoj produkt napísať hocikto, získanie certifikátu je náročný proces. Vďaka certifikátom zistíte, či sa pri výrobe konkrétnych výrobkov spotrebovalo menej vody, prípadne či nezaťažujú prírodu zbytočnými chemikáliami. Skratky certifikátov uvedených na výrobkoch sa dajú jednoducho overiť na internete. Zodpovedné spoločnosti a predajcovia zákazníkom ponúkajú takéto certifikované produkty vyrábané s maximálnym ohľadom na životné prostredie.

Príkladom môže byť sortiment oblečenia v Tescu, ktoré sa vyrába z ekologických materiálov. „Značka F&F je medzi našimi zákazníkmi obľúbená a v rámci nej ponúkame až 51 % udržateľného oblečenia označeného Made Mindfully,“ hovorí Michaela Lehotská z Tesca. Miesto, kde bol produkt vyrobený, vám zasa naznačí, koľko emisií vzniklo len pri jeho preprave. To je dôvod, prečo sú lokálne výrobky ekologickejšie.

Máte štvrtý ZELENÝ BOD, ak sa zaujímate o pôvod produktov a pozorne čítate etikety potravín a ďalších výrobkov. Robí tak asi iba štvrtina Slovákov. Týmto spôsobom si vieme z ponuky vybrať nielen domáce a zdravšie, ale tiež aj ekologickejšie produkty.

Do roku 2030 značka F&F plánuje vo výrobe využívať výlučne suroviny z udržateľných zdrojov alebo recyklované materiály. Foto: Tesco

Posúvanie nenoseného oblečenia je vítaný zelený trend

Slováci konečne odhadzujú zábrany, čo si kto pomyslí. Už aj v lepšie situovaných rodinách mamičky vďačne prijímajú darované oblečenie, hračky a knihy. Kolegyne si medzi sebou v práci vymieňajú tašky s oblečením, ktoré im v šatníku iba stálo. Koncept „wear and share“, teda „nos a zdieľaj“, má pritom nielen úžasný ekologický efekt, ale tiež finančný. Zdieľanie nenoseného oblečenia medzi priateľmi a kolegami je výborným príkladom udržateľného a pre planétu šetrného správania.

Vyhodnotenie testu: 4 ZELENÉ BODY – Gratulujeme! Naša planéta má z vás radosť a my tiež.

– Gratulujeme! Naša planéta má z vás radosť a my tiež. 3 ZELENÉ BODY – Je to takmer dokonalé. Vidieť, že popri každodenných činnostiach a povinnostiach myslíte aj na budúcnosť našich detí a ich detí. Len tak ďalej!

– Je to takmer dokonalé. Vidieť, že popri každodenných činnostiach a povinnostiach myslíte aj na budúcnosť našich detí a ich detí. Len tak ďalej! 2 ZELENÉ BODY – Je to priemer, no niektoré prospešné návyky máte. Skúste k nim pridať ďalšie.

– Je to priemer, no niektoré prospešné návyky máte. Skúste k nim pridať ďalšie. 1 ZELENÝ BOD – Tu je veľký priestor na zlepšenie. Inšpiratívne môžu byť viaceré opatreniami, ktoré robia v Tescu a v malom ich preniesť do svojej domácnosti.

– Tu je veľký priestor na zlepšenie. Inšpiratívne môžu byť viaceré opatreniami, ktoré robia v Tescu a v malom ich preniesť do svojej domácnosti. 0 ZELENÝCH BODOV – Pre dobro planéty nerobíte skoro nič, no prečítali ste si práve článok, v ktorom máte veľa konkrétnych príkladov, čo by ste mohli robiť inak. Čo tak začať nosením vlastnej tašky na nákup.

Článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tesco.