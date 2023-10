Láska zo strednej školy trvala 70 rokov. Manželia sa držali za ruky až do posledného výdychu

Bok po boku strávili celý život a nehodlali to zmeniť ani na jeho konci. Virginia a Tommy Stevensovci boli zamilovaní už od strednej školy a milovať sa neprestali ani v ťažkých momentoch, píše Bright Side. Obaja sa dožili vysokého veku a strávili spolu takmer 70 rokov. Aj posledné sekundy svojich životov boli pri sebe, držali sa ruky a do posledného momentu sa držali sľubu - až kým nás smrť nerozdelí.

Iskrilo to medzi nimi

Spoznali sa, keď sa Virginiina rodina presťahovala do rodného mesta jej budúceho manžela Tommyho. Keďže navštevovali tú istú strednú školu, mali možnosť rozvíjať svoj vzťah a preskočila medzi nimi iskra. Obidvaja si vybrali aj rovnakú vysokú školu a ako 23-roční sa rozhodli spečatiť svoju lásku manželstvom.

Milovali sa takmer celý život. Foto: Facebook/Vanderbilt Health

Neskôr si nezačali budovať len rodinu, ale aj spoločný biznis. Narodili sa im dve deti, Greg a Karen, ktorých vychovávali v harmonickom prostredí plnom lásky. Boli skvelými kolegami, ktorí do svojej práce dávali srdce, čo sa im aj do veľkej miery vrátilo. Skvelo zladená dvojica spolupracovala celý život, až kým ich nezradilo zdravie.

Zdravie im neprialo

Keď sa obaja rozhodli, že odídu do dôchodku, postupne sa ich zdravie začalo zhoršovať. Tommymu diagnostikovali Alzheimerovu chorobu, ktorá ho oberala o všetky sily. „Potom, keď začal ťažko dýchať a mal nebezpečne nízky krvný tlak, previezli ho na jednotku intenzívnej starostlivosti. Jeho diagnóza bola aspiračná pneumónia a sepsa,“ uvádza zdravotné centrum, v ktorom ho liečili.

Ešte v to ráno, keď sa Tommyho stav zhoršil, jeho manželka nešťastne spadla. Aj keď svojho syna presviedčala, že o nič nejde, urgoval ju, aby šla do nemocnice. „Šesť zlomených rebier, zlomenina chrbtice a zranenie bedrového kĺbu. To boli dôvody, prečo sme Virginiu prijali na jednotku intenzívnej starostlivosti,“ uviedla nakoniec nemocnica.

Boli na rozdielnych oddeleniach. Foto: Facebook/Vanderbilt Health

Spolu aj v tom najhoršom

Článok pokračuje na ďalšej strane: