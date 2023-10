Dano Heriban pre nás nezomrel, hovoria kolegovia. Vo filme, ktorý ide do kín, odohral svoju životnú rolu

On pre mňa nezomrel, to je človek, ktorého mám vždy pred sebou, priznal režisér filmu.

„Nevidel ten film vo finálnej podobe. Tešil sa na premiéru. Je to pre nás škaredý moment. Bol to veľmi citlivý, talentovaný a priateľský človek a je ho hrozná škoda,“ povedal v programe TALK! so slzami v očiach Petr Nikolaev, režisér filmu Muž, ktorý stál v ceste, v ktorom herec Dano Heriban stvárnil svoju životnú rolu.

Obľúbený umelec zomrel nečakane vo veku 43 rokov po tom, čo sa sťažoval na bolesti chrbta. Slovenskej premiéry filmu, ktorá bola v utorok 3. októbra, sa už nedožil a kolegovia sa pri spomienkach neubránili slzám.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=145894095138419&set=a.142388548822307

Boli spolu na pive

„Predstavte si tú šialenú náhodu, že on zomrel ráno v deň pražskej premiéry,“ spomínal pre Markízu český herec Tomáš Töpfer, ktorý priznal, že smrť Dana Heribana všetkými otriasla. „Bol veľmi talentovaný mladý herec,“ povedal Töpfer, ku ktorému sa pridal aj slovenský herec Jaroslav Mendel. Ten na prvé stretnutie s Danom dodnes nezabudol.

„To bolo veľmi príjemné stretnutie s ním. Je mi to veľmi ľúto. Dano bol fakt veľmi fajn, boli sme spolu na pivo párkrát,“ povedal slovenský kolega, ktorý neskrýval smútok. Ten najväčší žiaľ ale na slovenskej premiére zažíval režisér filmu Petr Nikolaev.

Odtrhlo mu srdce

