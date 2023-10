Matku obvinili z vraždy vlastného syna. Pravda sa ukázala, až keď sa jej vo väzbe narodilo druhé dieťa

Patricia Patti Stallingsová pred Vianocami v roku 1991 držala na kolenách svojho druhorodeného syna Davida a snažila sa ho nakŕmiť. Naleje formulu do hadičky pripojenej k Davidovmu žalúdku cez otvor v jeho brušku a trpezlivo čaká, kým tekutina pomaly kvapká dole. David síce vyžaduje špeciálnu starostlivosť, no dôležité je, že je nažive. Ak by nebolo jeho genetického ochorenia, Patricia by sedela vo väzení, kde by si odpykávala doživotný trest za vraždu prvorodeného syna, ktorú nespáchala.

Patricia Stallingsová. Foto: Reprofoto YouTube/Friendly Forensics

Matka, ktorá vraj otrávila vlastného syna

Patricii a jej manželovi Davidovi sa v apríli 1989 narodil ich prvorodený syn Ryan. Ako povedala pre magazín People, už od narodenia nebolo s ich synom niečo v poriadku. Nedokázal vypiť mlieko a čoskoro začal veľmi často zvracať. Keď mal tri mesiace, Patricia ho našla veľmi apatického, hľadel do stropu a ťažko dýchal.

Vo veľkej panike prišli do detskej nemocnice, kde Ryanovi ihneď nasadili dýchací prístroj. Tri dni rodičia čakali, kým sa lekári snažili zistiť, čo sa vlastne deje. Až keď začali manželov vypočúvať v nemocnici policajti a nie lekári, pochopili, že niečo nie je v poriadku. Testy ukázali, že v Ryanovej krvi sa nachádza etylénglykol, látka, ktorá sa nachádza v nemrznúcej zmesi. Polícia sa domnievala, že Patricia otrávila vlastného syna, no nočná mora ešte len začala.

Kým bol Ryan stále v nemocnici, manželia ho mohli vidieť iba hodinu týždenne pod drobnohľadom sociálneho pracovníka a mali zakázané priniesť mu čokoľvek jedlé. Počas jednej návštevy zostala Patti nakrátko sama s Ryanom a fľašou umelého mlieka, ktoré pripravila jeho pestúnska matka. Potom ho pred očami ďalších prítomných nakŕmila fľašou. O štyri dni neskôr bol Ryanov stav opäť kritický. Policajti ihneď Patriciu zatkli a odviedli do väzby, pretože podľa nich bolo jasné, že pri kŕmení sa ho snažila opäť otráviť. Ryan nakoniec zomrel v otcovom náručí. Patti bola okamžite obvinená z vraždy.

Rozsudok znel jasne

Po troch mesiacoch vo väzení zistila, že je opäť tehotná. David Junior sa narodil vo februári 1990 o mesiac predčasne. Bábätko odniesli do detského domova a Patti zostava vo svojej cele, kde čakala na verdikt súdu. O dva týždne sa dozvedela, že jej druhý syn David bol prevezený do detskej nemocnice. Bol apatický, vracal a ťažko dýchal, presne ako Ryan.

