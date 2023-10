Donútili ho priznať sa a nevinný si odsedel 35 rokov. Na slobodu sa pozrel až vďaka obľúbenému seriálu

Predstavte si, že celé svoje produktívne obdobie života strávite vo väzení, hoci ste nič zlé nespravili. Presne to sa stalo Američanovi Johnovi Galvanovi, ktorého ako 18-ročného odsúdili za niečo, čo neurobil. Vo väzení mal stráviť zvyšok svojho života, ale nakoniec zasiahol osud. John sa na slobodu dostal aj vďaka tomu, že si pozrel obľúbený seriál.

Kľúčová kratochvíľa

Všetko sa to začalo v septembri roku 1986, píše portál The Innocence Project. V jednom z domov v Chicagu vypukol požiar, pri ktorom zahynuli bratia Martinezovci. Ich súrodenci Blanca a Jorge stihli ujsť a políciu informovali o tom, že v minulosti sa im vyhrážala susedka, že budovu podpáli ako odplatu za smrť jej brata. Ten bol zavraždený pouličným gangom, s ktorým boli zapletení. Žena svoju vinu poprela a políciu nasmerovala na vtedy iba 18-ročného mladíka Johna.

Tara Thompsonová a John Galvan. Foto: Innocence Project/Ray Abercrombie

Polícia Johna zatkla spoločne s jeho bratom a ďalšími dvomi ľuďmi. Mal síce alibi, keďže v tú noc prespával u starej mamy a zároveň neexistovali ďalšie dôkazy, ktoré by ho spájali s požiarom, no nepomohlo mu to. Detektív Victor Switski ho pripútal k stene a hodiny vypočúval, až sa mladík priznal k niečomu, čo nespáchal, len aby ho pustili domov. Súdy nakoniec jeho, Arthura Almendareza a Francisca Nuneza odsúdili na doživotie.

Písal sa rok 2007 a John vo svojej cele sledoval reprízu jednej z častí populárnej relácie Ničitelia mýtov (Mythbusters). Pokúšali sa v nej zapáliť kaluž benzínu zapálenou cigaretou, čo sa bežne deje v hollywoodskych filmoch a seriálov.

