Bez teba si neporadí, varovala ho mama. On ju ale nepočúvol a šťastie našiel pri o meter nižšej partnerke

Je medzi nimi takmer metrový rozdiel. Yesi a Bryan sú napriek tomu pevne zviazaní láskou a oddanosťou k tomu druhému. Spolu si prešli mnohými prekážkami, ktoré im nastavilo okolie, pričom aj vďaka tomu sa stali senzáciou v celom svete. Do ich každodenného života pustili aj kamery z kanálu Love Don't Judge (Láska nesúdi) a všetkým ukázali, aký je ich každodenný život.

Žijú spolu už päť rokov. Foto: Youtube/Love Don't Judge

Láska bez prekážok

Ich spoločný príbeh sa začal už v roku 2017 cez internet, keďže sa spoznali prostredníctvom zoznamovacej aplikácie. Napriek tomu, že je medzi nimi výškový rozdiel 91 centimetrov, sami potvrdili, že láska nepozná prekážky. „Ľudia mi zvykli hovoriť, že by som si nemala začínať s priemerne vysokými ľuďmi,“ priznáva Yesi. Najmä ona vždy čelila predsudkom pre svoju výšku.

Napriek tomu, že má už 34 rokov, nikdy si nevyberala partnerov výlučne tak, aby boli rovnako vysokí ako ona. „Moja mama si myslela, že priemerne vysoký človek by sa ku mne správal zle,“ hovorí Yesi. Podobnú podmienku nemala ani vtedy, keď si začala písať s Bryanom. To isté urobil aj jej manžel, pretože keď prvýkrát uvidel jej fotografiu a uvedomil si, že je naozaj nízka, neodradilo ho to - práve naopak.

Jej výška Bryana neodradila. Foto: Youtube/Love Don't Judge

Vedel, že je nízka

„Keď som ju uvidel na fotografii, pomyslel som si, že je veľmi pekná. Hneď som vedel, že je nízka, bolo to vidno. Po tom, čo sme si dlhšie písali, sme sa rozhodli, že si spolu dáme večeru,“ opisuje začiatky vzťahu Bryan. Na tomto stretnutí zistili, že si spolu skvelo rozumejú a zdieľajú spoločné hodnoty a záujmy. Ich láska postupne rástla a po niekoľkých rokoch sa pár rozhodol posunúť svoj vzťah na vyššiu úroveň.

Článok pokračuje na ďalšej strane: