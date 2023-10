Martin Nikodým po rokoch od vysielania hry Milionár: Súťažiacemu som pomohol len jediný raz

Vedomostná súťaž Milionár sa na našich televíznych obrazovkách vysielala deväť sezón, pričom poslednú časť mohli diváci vidieť koncom marca v roku 2008. Od vtedy ubehlo už 15 rokov, ale populárny televízny formát je aj po rokoch spájaný najmä s jedinou tvárou – Martinom Nikodýmom. Moderátor si pred rokom v podcaste Lužifčák zaspomínal na túto obľúbenú reláciu a počas viac ako dvojhodinového rozhovoru fanúšikom prezradil aj mnoho zákulisných informácií.

Geniálny hráč vo vypätej situácii

„Jeden jediný krát som hráčovi pomohol, ale to bol fakt extrém,“ hovorí Martin Nikodým v podcaste. V tej dobe ešte moderoval bez „uška“ a počas hry teda nevedel komunikovať s režisérom a vypočuť si radu.





„Bol to geniálny hráč, ktorý po prvý raz prešiel všetkými pätnástimi otázkami a v poslednej otázke bolo, koľko detí mala Mária Terézia,“ spomína bývalý moderátor. „Tento človek povedal úplne presne, že Mária Terézia mala toľko dcér a toľko synov,“ hovorí Martin. Hráč počet dcér a synov uviedol presne, avšak vo vypätej chvíli ich dokopy zrátal nesprávne a tak chcel označiť svoju odpoveď.

Neskritizovali ho, ale pochválili

Martin Nikodým spomína, že vtedy mu po chrbte začal stekať studený pot. „Hovoril som si, že nemôžem tohto človeka poslať preč, je na pätnástej otázke a keď označím tú jeho odpoveď, tak spadne na stotisíc korún len kvôli tomu, že zle spočítal,“ vysvetľuje. Vtedy mu povedal, že sa skláňa pred jeho vedomosťami, ale aj napriek tomu mu celkom nesedia počty. V tej chvíli sa hráč zháčil a uvedomil si svoju chybu, ktorá ho mohla pripraviť o veľký balík peňazí.

Martin priznal, že si nebol v tej chvíli istý, čo mu na jeho našepkávanie povie licencor z Londýna, ale aj na jeho spokojnosť bol s jeho počítaním veľmi spokojný. „Prišla pochvala, že to programu, naopak, veľmi prospelo. Ak by som ho vtedy pustil dole, sklamalo by to veľa divákov a tak som teda ľudsky vyhodnotil správne,“ dodal Martin Nikodým v Lužifčákovi.