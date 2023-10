Novinka od autora bestsellera Muž menom Ove. Tri príbehy v jednej knihe

Každým dňom je cesta domov čoraz dlhšia a iné príbehy je zbierka noviel Fredrika Backmana, ktoré si získali srdcia čitateľov po celom svete. Možno ste od neho čítali megahit Muž menom Ove, sériu Medveďovce, či knihu Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa. Teraz sú tu tri nové príbehy, ktoré vás rozhodne budú baviť.

V prvom príbehu Najlepší obchod tvojho života dostane úspešný obchodník noc pred Štedrým dňom nečakanú ponuku od samotnej smrti. Môže pomôcť dievčatku, ktoré miluje pastelky a ktoré si veľmi obľúbil. No pod jednou podmienkou, musí vymeniť svoj život a všetko, čo je s ním spojené, za jej záchranu. Tá najväčšia a najťažšia obeta však prináša viac, než si berie.

„Prvý raz v živote rozprávam príbeh, ktorý sa odohráva v Helsingborgu, kde som vyrastal. Začína sa v nemocnici. Za ňou stojí škola, do ktorej som chodil. Na tunajšom nábreží pri mori som sa prechádzal, keď som prežíval niektoré zo svojich najkrajších a najhorších dní v živote,“ píše Fredrik Backman.

V poviedke Sebastian a troll spoznávame zvláštneho chlapca Sebastiana, ktorý väčšinu života strávil v bubline, odrezaný od okolitého sveta. Jedného dňa sa v jeho bubline objaví troll a ukáže mu, čo všetko by mohol zažiť. Predtým však musí nabrať odvahu a vykročiť z vlastného strachu.

Foto: Ikar

Poviedkovú zbierku uzatvára príbeh Každým dňom je cesta domov čoraz dlhšia, v ktorom Noah so svojím dedkom každý deň sedáva na lavičke. Rastú pod ňou hyacinty a ich výrazná vôňa starému pánovi pripomína milovanú ženu. V rozhovoroch s vnukom sa vracia do minulosti. Pamäť ho zrádza a je čoraz ťažšie spomenúť si na to podstatné. Rád by ostal s Nohaom na lavičke a hovoril s ním o všetkom a zároveň o ničom. Možno je však najťažším umením dokázať sa rozlúčiť.

Backman sa na nič nehrá a sám hovorí, že tieto príbehy boli neraz cestou, ako sa vyrovnať s určitými situáciami, pred ktoré sme postavení. Napríklad v tretej poviedke je to o snahe spracovať strach z toho, že nás pomaly opúšťajú niektoré z najväčších mozgov našej doby. A že my, ktorí tu zostávame, musíme žiť s pocitom, že nám chýba ktosi, kto je stále tu. „Domnievam sa, že všetko sa začalo vtedy, keď v akomsi interview jeden z mojich idolov povedal: „Na starobe je najhoršie, že už neprichádzajú nápady.“ Tento výrok mi utkvel v pamäti a neopustil ma smútok z predstavy, že fantázia odchádza skôr než telo,“ dodáva Fredrik Backman na margo poviedkovej knihy Každým dňom je cesta domov čoraz dlhšia a iné príbehy .

Fredrik Backman

Narodil sa v Štokholme a vyrástol v Helsingborgu. Študoval religionistiku, ale štúdium nedokončil a pracoval ako vodič kamióna. Dnes je spisovateľom a známym blogerom. V roku 2012 debutoval naraz dvomi románmi, z ktorých mimoriadny ohlas zaznamenal Muž menom Ove (IKAR 2015). Vo Švédsku sa doteraz predalo takmer milión výtlačkov. Sfilmovaná verzia v réžii Hannesa Holma sa stala tretím najnavštevovanejším filmom v dejinách švédskej kinematografie a nominovali ju na Oscara v kategórii najlepších zahraničných filmov.

Backmanov osobitý humor nájdeme aj v jeho ďalších románoch Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa (IKAR 2016), Tu žila Britt-Marie (IKAR 2017) a Medveďovce (IKAR 2018) s voľným pokračovaním My verzus vy (IKAR, 2018) a Víťazi (IKAR 2022) Vo svete sa už predalo viac ako 18 miliónov výtlačkov jeho kníh. Žije v Štokholme s manželkou a dvomi deťmi.

Milan Buno, knižný publicista