Krásne je vraj len to, čo je chudé a zdravé. Renáta Názlerová má pre svojich neprajníkov jasný odkaz

Nemieni sa skrývať pred svetom len preto, lebo má pár kíl navyše. Aj z tohto dôvodu sa moderátorka, herečka, spisovateľka a mediátorka Renáta Názlerová snaží tento svoj postoj a sebavedomie preniesť na iné ženy, ktoré sa neustále trápia tým, ako vyzerajú. „Krása je súčtom viacerých parametrov," pripomína ženám na margo najnovšieho útoku zo strany sledovateľky, ktorý nedokázala nazvať inak, než absolútnou úbohosťou. Ženám posiela dôležitý odkaz.

Krásne je len to, čo je zdravé

Hoci sa niekdajšia hviezda Súdnej siene dokáže s kritikou vždy ladne vysporiadať, nedávny komentár sledovateľky skrývajúcej sa pod menom Vasilica ju zaskočil viac ako zvyčajne. „Rozhodne nesúhlasí s tým, že by som ja bola krásna, lebo som tučná, a to je nezdravé - a pozor! Krásne je len to, čo je zdravé,“ začína Názlerová príspevok na Facebooku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/renata.nazlerova.officialna.stranka/posts/pfbid02m88dYKSkyQ28NVg7UgdaGqrHCb6pELnUvJY91Yn3fyx4fwScb5cioPvoVskbC13ol

Aj keď si uvedomuje, že jej kilogramy naviac nie sú pre jej telo zrovna najzdravšie, vyzdvihuje úplne iný problém. „Takže: Milá Vasilica premúdra, súhlasím s vami, nie som krásna. Ani sa tak nikdy a nikde neprezentujem. Ale žiaľ aj z dôvodu takých bludov, ako šírite vy, sa budem zastávať aj naďalej ľudí a žien s chorobou, ak to tak chcete pomenúvať," pokračuje a poukazuje na dôležitú vec.

Rázny prístup

„Len absolútny úbožiak môže tvrdiť, že žena, ktorá je nevidiaca, nemôže byť krásna. Alebo žena s cukrovkou. Alebo žena s rakovinou...alebo....," konštatuje Názlerová a vyzdvihuje, ako veľmi dokážu zle volené slová ubližovať.

