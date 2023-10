Mala 36 rokov a neverila, že ešte nájde pravú lásku. Oľga Belešová našla manžela až na druhom konci sveta

Študovala novinárčinu, no jej srdcovým povolaním je herectvo. Na javisku hrala už ako osemročná, odmala strúhala grimasy a nakoniec sa divadlo stalo jej druhým domovom. Oľgu Belešovú poznáme ako vždy dobre naladenú, v pohybe a trošku pobláznenú. S touto neposednou povahou sa podľa nej musel zmieriť aj jej manžel, ktorého objavila na druhej strane zemegule. Japonca Masahika Shirakiho, s ktorým minulý rok oslávila 20. výročie svadby, stretla až v ďalekej Austrálii. Bolo to v dobe, keď si už myslela, že tento vlak jej ušiel.

Išla sa naučiť jazyk, našla lásku

Oľga Belešová viedla istý čas dvojitý život. Cez deň ťukala do počítača ako novinárka a večer utekala do divadla, kde hrala alebo skúšala. Okrem toho sa začala realizovať aj v rozhlase a televízii, kde si o niekoľko rokov neskôr zhrala aj pamätnú postavu pani Bežnej v seriálu Profesionáli. Predtým ale ešte naplno ukázala svoju dobrodružnú povahu. V roku 2001 všetko nechala tak a odišla k protinožcom. V tom čase mala 36 rokov a bola presvedčená, že už nikdy nestretne lásku svojho života.

„Ja som išla do Austrálie na pol roka študovať angličtinu a popri tom som sa zamestnala ako čašníčka v reštaurácii, kde zhodou okolností Masahiko vypomáhal v kuchyni,“ spomínala pre SME herečka, ktorá si s kolegom hneď padla do oka. Mali toho totiž veľa spoločného – obaja boli vyštudovaní novinári, neznášali uzávierky a dokázali sa zhovárať celé hodiny. Zistila, že Masahiko odišiel z rodného Japonska, pretože chcel od základu zmeniť svoj život.

„Bol to nesmierne zábavný, kreatívny, čestný mladý muž. Začali sme spolu chodiť a onedlho sme už spolu aj bývali,“ priznala Oľga Belešová, ktorá sa zamilovala do Masahikovej energie. Chcel spoznať svet, cestovať a zažívať niečo nové. To všetko jej od začiatku imponovalo, no po pol roku sa musela vrátiť na Slovensko. Masahiko zostal v Austrálii.

Po svadbe musel odísť

Každý deň boli v kontakte, písali si esemesky, volali si, no nič z toho nedokázalo nahradiť skutočnú prítomnosť toho druhého. Jedného dňa mu herečka navrhla, aby sa prišiel pozrieť na Slovensko. „Zistili sme, že keď chceme byť spolu, jediné možné riešenie je zosobášiť sa,“ prezradila pre SME herečka. Masahiko jej povedal, že musia žiť v krajine, v ktorej je jeden z nich doma. „Keďže v Japonsku žiť nechcel, bolo rozhodnuté,“ vysvetlila Oľga, ktorá ale priznala, že začiatky ich manželstva neboli vôbec ružové.

Článok pokračuje na ďalšej strane: