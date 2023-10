Nové dopravné značenie rozdelilo ľudí na dva tábory. Medzi priechodom a miestom na prechádzanie je rozdiel

Spôsobilo zmätok, no našli sa aj jeho podporovatelia. Nové a zatiaľ pre väčšinu ľudí neznáme dopravné značenie sa stalo súčasťou hlavnej križovatky v Malackách. Je alternatívou ku klasickému priechodu pre chodcov, no pre peších a jpre vodičov na ňom platia iné pravidlá. Nazýva sa miesto na prechádzanie.

Nové označenie sa odlišuje od klasického priechodu pre chodcov. Foto: Malacky.sk

Má svoje opodstatnenie

Spomenutá malacká križovatka spája veľmi frekventované ulice Radlinského, Sasinkovu, Záhorácku a M. R. Štefánika, píše na svojom webe mesto na Záhorí. Výhodou novej cestnej úpravy je, že cez vyznačené miesto môžu prechádzať aj cyklisti, uvádzajú Autoviny. Podľa zákona totiž cyklisti nemôžu prejsť cez priechod pre chodcov bez toho, aby zosadli z bicykla. Tu je to inak.

Taktiež sa nové značky nachádzajú len medzi semaformi, ktoré určujú pohyb chodcov - to znamená, že klasické priechody pre chodcov zostávajú na miestach, ktoré nie sú regulované svetelnou signalizáciou.

Napriek tomu, že po vstupe na vozovku má chodec a cyklista prednosť, na novom type priechodu musí navyše dať pozor na to, akou rýchlosťou sa k nemu blížia motorové vozidlá. Má to však, podľa niektorých, svoje nedostatky.

Hlavná križovatka si ponechá 4 klasické priechody. Foto: Malacky.sk

Pôsobí mätúco

„Ja som si myslela, že značenie ešte nie je dokončené,“ píše jedna z používateliek na Facebooku mesta Malacky. Miesta na prechádzanie sú totiž označené iba malými prerušovanými čiarami po okrajoch. „Dosť mätúce. Verím, že to nebude nehoda, ktorá upozorní na nevýrazne značenie,“ prispieva do diskusie iná používateľka. Niektorí upozorňujú na to, že značenie nemusia rozpoznať deti, čo by mohlo viesť k nehodám.

Nové značenia však pribúdajú postupne a nie v príliš veľkom počte. Na hlavnej križovatke pribudli štyri, pričom na nej stále zostali aj štyri klasické priechody pre chodcov. Ďalšie miesto na prechádzanie pribudlo aj medzi zastávkou autobusov Sasinkova a bývalou predajňou NAY. Stretnúť sa môžete s priechodmi pre chodcov, ktoré sú oddelené od miest na prechádzanie, aby sa vymedzil priestor osobitne pre chodcov a pre cyklistov.