Manžel Patrície Janečkovej: Bola silná ako málokto. Nikdy sa počas zákernej choroby na nič nesťažovala

„Odišla 1.10.2023, obklopená starostlivosťou manžela Vlastimila Burdu a svojich blízkych,“ napísali na sociálnych sieťach blízki nadanej speváčky Patrície Burdy Janečkovej, ktorá prehrala svoj boj s rakovinou. Jej manžel, český herec Vlastimil Burda, po dvoch dňoch prelomil mlčanie a v dojemnom statuse na Facebooku priznal, že odchod Patrície nebol náhly.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=881499520005841&set=a.283251669830632

Je jej lepšie

„Chcem sa vám všetkým úprimne poďakovať. Za všetku účasť, obrovskú podporu, hlbokú sústrasť a... v neposlednom rade narodeninové priania... Túto srdcervúcu bolesť len čiastočne mierni pocit, alebo skôr viera, že Paťke je už naozaj lepšie. Pretože si zaslúži len to najlepšie,“ napísal Vlastimil, ktorý jej bol oporou v tých najťažších chvíľach v živote.

Práve on bol ten, ktorý pri nej stál, keď sa dozvedela vážnu diagnózu. „Ďakujem skvelému partnerovi, bez ktorého by som to asi nezvládla. Nemal to so mnou jednoduché, ale nevzdal sa, bol mi obrovskou oporou a za to ho obdivujem a milujem,“ odkázala na Instagrame ešte vo februári, keď sa zdalo, že nad rakovinou prsníka zvíťazila a hlásila, že je v remisii. Ochorenie sa ale vrátilo a Vlastimil Burda teraz popísal realitu posledných týždňov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=843196947169432&set=pb.100044374028423.-2207520000

Neodišla sama

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.