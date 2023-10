Matt Damon sa zaľúbil do barmanky, ktorá ho zachránila. Slobodná mama sa stala jeho životnou láskou

Aj keď je Matt Damon hereckou legendou, svoju životnú lásku nespoznal v zákulisí ani medzi fanúšikmi v publiku. Zoznámili sa za pomerne dramatických okolností - herec dokonca tvrdí, že mu jeho budúca manželka zachránila život. Luciana Barossová vidí ich prvé stretnutie menej dramaticky, obaja sa však zhodnú na tom, že bolo osudové.

Obaja sa nachádzali v nočnom klube v Miami. Luciana nebola zákazníčkou, ale jednou z tých, ktorí hostí v ten večer obsluhovali. Pracovala v bare, pri ktorom sa zrazu začala tvoriť obrovská rada ľudí. Dôvod? Boli to fanúšikovia Matta Damona, ktorí mu nechceli dať pokoj. „Zrazu ho začalo spoznávať množstvo ľudí a žiadať od neho fotky a autogramy, neskôr začali byť aj dosť agresívni,“ spomínala na osudný moment Luciana. V tom čase bola slobodnou 24-ročnou mamou štvorročnej dcérky Alexie.

Zachránila ho barmanka

Keď v ten večer videla, ako sa na herca tlačia fanúšikovia, navrhla mu, aby sa prišiel schovať za jej bar. Napriek tomu, že Damon bol už vtedy celosvetovou celebritou, barmanka sa neostýchala a zapriahla ho do práce. „Vieš, ak tu chceš byť, nemôžeš tu len tak stáť,“ povedala mu.

Zo slávnej celebrity sa v ten moment stal barman, ktorý miešal nápoje a Luciana neverila vlastným očiam, ako mu to išlo. Pred rokmi sa totiž vyučil za barmana kvôli jednému filmu, vďaka čomu vie robiť úžasné drinky dodnes. „V tú noc sme zarobili kopec peňazí na prepitnom, pretože ho chcel samozrejme každý vidieť,“ spomínala Luciana.

Obdivoval ju ako matku

Damonov príbeh je iný. „Hovorí, že ma uvidel cez celú miestnosť, a že práve na mňa žiarilo svetlo. Stále mu hovorím, že to bol nočný klub, takže svetlo žiarilo všade,“ smeje sa Luciana, ktorá ale priznáva, že medzi nimi nastalo okamžité spojenie. „Hovorí sa, že keď stretneš osudovú ženu, stane sa ti niečo neuveriteľné, a tak to aj bolo. Prisahám bohu, že sa mi stalo niečo neopísateľné,“ dodal Matt Damon, ktorý sa ju rozhodol pozvať von so svojimi kamarátmi. Nevedel však, že mladá žena vychováva sama štvorročnú dcéru.

