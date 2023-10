Spojil ich herpes na diskotéke. Jaro Bekr sa do Moniky Hilmerovej zamiloval dávno pred zoznámením

Choreograf Jaro sa do herečky zaľúbil už v osemnástich rokoch.

Bol to deň plný osudových náhod, keď sa preťali životné príbehy Moniky Hilmerovej a Jara Bekra. Keď sa zoznámili, netušili, že sú pre seba stvorení, no boli. Herečka a choreograf dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov v slovenskom šoubiznise, majú dve deti a aj po 15 rokoch manželstva si ešte posielajú zamilované odkazy. Obaja v tom druhom našli spriaznenú dušu, hoci spočiatku svoju lásku pred všetkými tajili.

Málokto však tuší, že Moniku a Jara spojil banálny herpes.

Tínedžerská láska

Jaro sa do Moniky zapozeral už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Priznal to vo svojom knižnom počine nazvanom Na toto vás nikto nepripraví. Moniku dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o (ne)obyčajnej žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zaľúbil.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779386483551650&set=pb.100044409160344.-2207520000.&type=3

Všimol si ju, keď účinkovala v Radošinskom naivnom divadle. Keď ju ako tínedžer uvidel, zahorel k nej platonickou láskou. Samozrejme, mladá herečka nič netušila a o jeho vrúcnych citoch nemala ani poňatia. Osud to však zariadil tak, že po rokoch sa osobne zoznámili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=697104525113180&set=pb.100044409160344.-2207520000.&type=3

Noc, ktorá zmenila všetko

Osudové stretnutie sa odohralo, keď sa odovzdávali filmové ceny Slnko v sieti, kde sa Jaro Bekr staral o choreografiu tanečníc a Monika s Lukášom Latinákom odovzdávali jedno z ocenení.

