Držte si klobúky, jesenná idylka s nádychom leta bude prerušená. O pár hodín dorazí expresná zmena

Na Slovensko sa rúti silný vietor a ten so sebou prinesie aj ďalšiu vec.

Aj napriek tomu, že už máme október, počasie sa silou-mocou drží leta. Ako inak vysvetliť teploty, ktoré sa šplhajú k 26 stupňom Celzia? Idylku však na chvíľu prekazí niečo, čo má rád naozaj málokto. Do Európy a na Slovensko sa totiž rúti silný vietor a ten so sebou prinesie aj ďalšiu nepríjemnú vec.

Ako upozorňuje iMeteo.sk, letné počasie síce bude pokračovať, ale čaká nás mierne prerušenie v podobe studeného frontu. Ten bude cez Európu postupovať v noci z utorka na stredu. Prinesie so sebou aj zrážky, hoci tie môžeme čakať najmä v Nemecku, kde sa pripravujú aj na búrky. Nebezpečnému vetru a s ním spojenému ochladeniu sa však nevyhneme.

Ilustračné foto. Foto: pexels.com/Jeffrey Czum

„Nárazy vetra budú dosahovať v našej oblasti rýchlosť 70 až 90 km/h a to aj v nižších polohách,“ informuje portál a dodáva, že so silným vetrom treba počítať aj u nás, a to najmä počas nasledujúcej noci: „Vietor začne silnieť po polnoci a najsilnejší bude na západnom Slovensku. Najsilnejší vietor treba očakávať medzi polnocou a skorými rannými hodinami.“

Vietor zosilnie postupne aj na ďalších miestach Slovenska, ale už nebude taký silný ako na západe. „Prechod studeného frontu prinesie na naše územie aj ochladenie. Teploty by mali poklesnúť o zhruba 5-6 °C, no už v ranných hodinách sa začne vyčasovať a opäť nás čakajú slnečné dni,“ uzatvára iMeteo pozitívne.