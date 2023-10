Strkal do nej a nadával jej. Angelina Jolie priznala, čo ju zachránilo po rozvode s Bradom Pittom

„Rozišla som sa s Bradom Pittom pre dobro a blaho celej svojej rodiny a našich šiestich detí. Bolo to správne rozhodnutie,“ povedala pre indický Vogue Angelina Jolie, ktorá v roku 2020 prvýkrát vysvetlila dôvod rozpadu ich manželstva. V najnovšom rozhovore herečka priznala, čo jej pomohlo prežiť náročné časy rozvodu aj dramatické momenty, ktoré boli jeho príčinou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/BeIconicIT/photos/bc.AbqH8waWIyiM9wRjyXvX7RSw5816RDnzerzXr8Tf-KuIeq-9IFY6rza2-MSbSAsOQcrWo1uUarXrAwWuXKJjaiCd2MYJN8QsKCc84uYsQrMkB9BohI1byfgHJ0mBPZ7fdCYLH2w7rSkJJ7HB7XNOYiZM/1024866360868857/?opaqueCursor=AboFFQw2rcoPg5ePc4nMsoF_z5N2Q-Y_iXm-ZGNSe9E0_773Glos1V4swsXgsx_w6B8QyBflee8sdDBaVqtFDCmUKbexejBWupmHUC201rT4AkNOrg6mqQsEthewWWTlVa7dbtTd1UwPZexrwD-wbJu_LYIQD-Hz_SscDC6bWhtwQff0gbpzTd8_1APMRiaN9TOq3psSuudkqoieBQvMJzZHKCH5nj3joKDOLX-2trLXr4uE3vATrZPUQQ1zVi5htLoX5k9MjogNzTzaYjXAxcPB3dsvb1SrKwDKgPWaT5pSBKyH6KjOcVMSPyuXQYfc5ZKXb9T4rWCvux0wPu5bksn9w9QSIcAWSCDFTbOoaCBu0wygf_Ff3HrfAdmQDVI7YYSrMTgBgF3n37b8e1L_PQZ-5w1ZuR-xCwe15wSWnK3NNZh6Ff9fQ3j_EsxawCZwr8iPbJcSkOCGnxqxLYgJ76DKUbGcIBhOLwkF3KF9OY6bC1tPfniTLYRTwIMHu5TGesO6PzbfMVORV_Y5WymjqnuRv8tFdRPQA6Ek3FL9YLb07QASnZnmjfB8yfA2AvFJ0uPjFPmPOOSvDx2V273-iA0p

Koniec Brangeliny

Zoznámili sa vďaka filmu Pán a pani Smithovci, kde sa romantická zápletka premietla aj do ich osobného života. Keď sa ich neskôr deti pýtali, ako sa spoznali, vraj im pustili tento film. Verejnosť spojením ich mien vytvorila značku Brangelina, ktorá sa stala symbolom dokonalého vzťahu.

Brad a Angelina predstavovali jednoduchú definíciu toho, čo od vzťahu mnohí očakávajú – úsmev na perách, krásnu rodinu a oporu, ktorou si boli 12 rokov bez toho, aby potláčali sny jeden druhého. Keď v roku 2016 oznámili, že sa rozvádzajú, ich rozchod sa stal hlavnou témou dňa a všetkých zaujímalo, prečo sa dvojica rozhodla pre koniec. Brad Pitt neskôr v rozhovore pre GQ priznal, že rozvod zapríčinil on sám.

„Ak niekoho milujete, necháte ho ísť. Teraz už viem, čo to znamená. Znamená to milovať bez toho, aby ste druhého vlastnili. Znamená to neočakávať nič na oplátku. Bolo mi to sakramentsky jedno, kým som to nezažil,“ povedal herec, ktorý holdoval alkoholu a práve ten mal byť dôvodom rozpadom manželstva.

Si v poriadku, mami?

Angelina Jolie neskôr obvinila Brada, že v súkromnom lietadle opitý kričal nielen na ňu, ale aj na vtedy 15-ročného syna Maddoxa, ktorého mal aj udrieť. Podľa správy Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorú neskôr získala aj televízna stanica CNN, mal herec svoju manželku držať za ramená a hlavu, triasol ňou, strkal do nej a nadával jej.

Článok pokračuje na ďalšej strane: