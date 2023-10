Rodičovstvo Vinczeovcov zmenilo, mnohé si uvedomili. Adela priznala, že jednu vec robí Viktor lepšie

Adela a Viktor Vinczeovci sa už takmer rok tešia z vytúženého chlapčeka, ktorého si adoptovali. Hoci priznali, že správa o adopcii prišla v čase, keď to najmenej čakali, dnes by rolu rodičov za nič na svete nemenili a poriadne si ju užívajú. „Myslím, že obaja k tomu pristupujeme zodpovedne, ale nie hystericky," prezrádza Adela svoj postoj k rodičovstvu pre portál Zdravie.

Nemali ilúzie

„Obaja s Viktorom sme vnímali, aj zo skúsenosti našich známych, že i keď sa hovorí, že mať dieťa je to najúžasnejšie a najkrajšie na svete, tak je to zároveň aj veľmi náročné. A že to obnáša veľké zmeny v živote," hovorí obľúbená moderátorka.

Rodičovstvo si preto vo svojich očiach dopredu nevykresľovali ako prechádzku ružovou záhradou a snažili sa ho vnímať čo najviac realisticky. „Ak máte dieťa, tak niekedy v noci nespíte, alebo skôr vstávate, nejdete večer do kina, do divadla... O tomto sme nemali ilúzie. Nakoniec, aj predadopčná príprava, ktorú sme absolvovali, nám dala viac príležitostí sa zamyslieť a mnohé si uvedomiť," dodáva s tým, že k rodičovstvu obaja pristúpili zodpovedne, no nie až príliš hystericky.

Nedostali manuál

