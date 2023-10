Majster hádankár. Dokáže zachrániť ľudstvo a rozlúšti veľký rébus?!

To je základná otázka tejto skvelej detektívky od Danielle Trussoni – Majster hádankár .

„Absolútne pohlcujúce,“ vyhlásil Justin Cronin, svetový autor postapokalyptickej trilógie Priechod – Dvanástka – Mesto zrkadiel.

Lisa Scottoline, autorka 32 románov, ktoré sa umiestnili na najvyšších priečkach rebríčkov predajnosti a držiteľka Ceny Allana Edgara Poea dodáva: „Premyslená a mimoriadne presvedčivá záhada, ktorú som nedokázala odložiť.“

Foto: Ikar

Celý svet predstavuje hádanku a Mike Brink – slávny tvorca hádaniek – rozumie jej vzorcom ako málokto. Kedysi nádejná hviezda amerického futbalu utrpela traumatické poranenie mozgu spôsobujúce zriedkavý zdravotný stav: náhle nadobudnutý syndróm učenca. Brink po nehode získal výnimočnú schopnosť riešiť hádanky tak, ako to bežní ľudia nedokážu. Zároveň však stratil schopnosť nadväzovať kontakty s inými ľuďmi a cíti sa osamelo.

Všetko sa zmení, keď sa zoznámi s Jess Priceovou, ženou, ktorá si vo väznici odpykáva tridsaťročný trest za vraždu a od svojho zatknutia už päť rokov neprehovorila. Keď nakreslí zložitú, ťažko pochopiteľnú hádanku, väzenská psychiatrička je presvedčená, že vyriešenie hádanky vysvetlí aj jej zločin. Osloví Brinka, pre ktorého sa túžba rozlúsknuť rébus rýchlo zmení na posadnutosť Jess Priceovou. Brink zisťuje, že za jej mlčaním sa skrýva čosi naliehavejšie a nebezpečnejšie, než sa na prvý pohľad zdá, a vrhá sa do honby za pravdou.

Ako Brink prechádza bludiskom stôp a citovo sa zbližuje s Jess Priceovou, zisťuje, že do záhady sú zapletené mocné sily, ktorým nemôže uniknúť. Tajomstvo spočíva v Božej hádanke, zašifrovanom modlitebnom kruhu, ktorý vytvoril už v 13. storočí židovský mystik Abraham Abulafia.

Majster hádankár je strhujúci príbeh, v ktorom je v stávke budúcnosť ľudstva a celého vesmíru. Uspokojí všetkých milovníkov napínavých trilerov. Je vzrušujúci, doslova návykový, plný šifier, kryptogramov, logických a slovných hádaniek. Čiže skvele sa hodí aj pre milovníkov kníh Dana Browna.

Foto: Ikar

Možno ste nevedeli, ale náhle nadobudnutý syndróm učenca je skutočne zriedkavý zdravotný stav, pri ktorom normálny človek získa výnimočné kognitívne schopnosti v dôsledku traumatického poranenia mozgu. Na svete existuje menej ako 50 prípadov náhle nadobudnutého syndrómu učenca.

Danielle Trussoni

Autorka bestsellerových románov The Ancester, Angelology a Angelopolis, ktoré denník New York Times zaradil medzi Významné knihy, ako i memoárov The Fortress a Falling Throught the Earth. Ten posledný sa dostal do rebríčka desiatich najlepších kníh roka The New York Times Book Review.

Pravidelne prispieva do The New York Times Book Review, kde vedie hororový stĺpček. Je abolventkou tvorivej dielne Iowa Workshop a víťazkou The Michener-Copernicus Society of America Fellowship. Jej diela boli preložené do viac než tridsiatich jazykov.