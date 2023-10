Zamilovali sa ako tínedžeri. Pozrite sa, ktoré osobnosti našli lásku na strednej škole a stále sú spolu

V dnešnej dobe sa medzi celebritami veľmi nevidí, že by si udržali jedného partnera dlhšiu dobu. A už vôbec nie, aby žili s láskami zo strednej školy. Napriek tomu sa takí nájdu. Ako napríklad spevák Bono z legendárnej kapely U2 či basketbalista LeBron James.

5. LeBron a Savannah James

Jeden z najlepších basketbalistov všetkých čias a jeho manželka sa po prvýkrát stretli ako tínedžeri, keď boli študentmi konkurenčných stredných škôl. Savannah bola druháčka, LeBron bol o rok starší. Svoje prvé rande mali v reštaurácii Outback Steakhouse a zvyšok je už história.

„Človek ako ja vždy potrebuje niekoho, na koho sa môže spoľahnúť bez ohľadu na okolnosti,“ povedal LeBron pre časopis Harper's Bazaar v roku 2010 a dodal: „A to je ona. Kryje mi chrbát a za to ju milujem.“ Dvojica, ktorá sa zosobášila v roku 2013, privítala v roku 2004 na svete svoje prvé dieťa, ktorým je LeBron „Bronny“ James Jr. , po ktorom o tri roky nasledoval Bryce a v roku 2014 sestra Zhuri Nova. „Bronny“ sa vydal v otcových šľapajach a hrá basketbal za University of Southern California.

4. Bono a Ali Hewson

Pre Bona z legendárnej rockovej kapely U2 a jeho manželku Ali Hewson sa ich milostný príbeh začal ešte skôr, ako sa ako tínedžeri stretli na Mount Temple Comprehensive School. Dvojica spolu začala chodiť na strednej škole a v auguste 1982 sa zosobášila.

„Bol to môj prvý skutočný priateľ,“ povedala Hewson pre britský denník The Telegraph v roku 2008. „Bolo to v roku 1976, keď sme sa dali dokopy - v tom istom roku, kedy vznikla kapela. Videla som ich prvé vystúpenie v našej školskej telocvični,“ dodala. Manželia majú spolu štyri deti, dcéry Jordan a Eve a synov Elijaha a Johna.

