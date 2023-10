Veľké prekvapenie z Vatikánu. Páry rovnakého pohlavia by mohli dostať požehnanie, vyhlásil pápež

Povedal niečo iné, ako je oficiálne stanovisko Vatikánu. Podľa pápeža Františka by totiž mohli existovať spôsoby, ako požehnať zväzky osôb rovnakého pohlavia. Takéto požehnania by sa však nemali zamieňať so sviatostným manželstvom. Informuje o tom agentúra AP.

Obrat od oficiálneho stanovisk

Vatikán v pondelok zverejnil list, ktorý František ešte v júli napísal piatim konzervatívnym kardinálom, od ktorých dostal zoznam piatich otázok, tzv. dubií. Vyzvali ho, aby potvrdil cirkevné učenie o homosexualite pred blížiacou sa synodou, na ktorej sa bude hovoriť o množstve tém vrátane postoja k LGBTQ+ veriacim. Ani jeden z pätice kardinálov sa na nej nezúčastní.

Pápež František. Foto: TASR/AP

Františkova odpoveď kardinálom sa považuje za obrat od súčasného oficiálneho stanoviska Vatikánu. Vo vysvetľujúcej poznámke v roku 2021 Kongregácia pre náuku viery uviedla, že cirkev nemôže žehnať zväzky homosexuálov, pretože „Boh nemôže žehnať hriech“.

Trpezlivosť a pochopenie

František v novom liste zopakoval, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou. Ale v odpovedi na otázku kardinálov o homosexuálnych zväzkoch a požehnaniach povedal, že „pastoračná láska“ si vyžaduje trpezlivosť a pochopenie. Kňazi sa nemôžu stať sudcami, „ktorí len popierajú, odmietajú a vylučujú“.

