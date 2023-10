Odhodil topánky a pre dobrú vec prešiel celé Slovensko. Beno si na svojej ceste uvedomil krásnu vec

Vlani precestoval na Pionieri takmer celú Európu, no tento rok svoje dobrodružstvo posunul na úplne inú úroveň. Dvadsaťjedenročný Beno Štutika zo Sniny v snahe vyzbierať potrebné peniažky pre svojho malého bratranca Peťka v polovici augusta odhodil topánky a vysníval si, že naboso prejde cez celé Slovensko z Novej Sedlice až na Devín. Aj keď svoj cieľ splnil, zistil, že tým najpodstatnejším na jeho ceste ani zďaleka neboli peniaze.

Nerobil to len tak

„Zo všetkých dopravných prostriedkov som si vybral ten najstarší, najpomalší a najnáročnejší. Boh nám ten prostriedok daroval už pri narodení... Hoci sa nevyznačuje rýchlosťou ani pohodlím, je celkom spoľahlivý a má dokonalé ovládanie,“ napísal mladý Sninčan na sociálnych sieťach a vydal sa na náročnú cestu z východu na západ.

Beno napokon naboso kráčal 43 dní, prespával pod holým nebom či v útulniach a aj keď jeho cestu sprevádzalo množstvo komplikácií, do vytúženého cieľa skutočne prišiel. „A je to tam! Podarilo sa!,“ napísal víťazne na svojom Facebooku po tom, ako sa na Devíne zvítal so svojou rodinou vrátane malého bratranca Peťka. Práve jemu chcel svojou cestou pomôcť a vyzbierať peniažky na dôležité procedúry, ktoré súvisia s jeho diagnózou - Atypický autizmus.

Bolestivé kroky a silný odkaz

„Chýba mu konštruktívna komunikácia a jej rozvoj. Má šesť rokov a doteraz nám nepovedal, aký bol deň v škôlke, čo robili so spolužiakmi, ako sa hrali. Zvládne iba jednoduché - jednoslovné odpovede, aj to len na jednoduché otázky,“ vysvetlili jeho rodičia, ktorých chcel Beno odbremeniť od vysokých finančných nákladov.

