Dostanete 170 eur a nemusíte pohnúť ani prstom. Sľúbené peniaze navyše potešia tisícky Slovákov

Už je to pár týždňov, čo sa do škôl po prvýkrát vybrali tisícky detí. Keďže je doba ťažká a inflácia aj naďalej zasahuje do života každého z nás, rodičia prváčikov sa môžu tešiť na špeciálny bonus, ktorý im pomôže pri nákupe pomôcok pre svojho potomka. Už o niekoľko dní im na účte cinknú peniaze navyše.

Ide o tzv. ceruzkovné, čo je prídavok, ktorý vyplatí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a má pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských potrieb. Pravidelný prídavok na dieťa vo výške 60 eur sa pre rodičov prváčikov za september zvýši o 110 eur, čo znamená, že celkovo dostanú 170 eur.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mpsvrsr/posts/596643522647445?ref=embed_post

Poberatelia prídavkov na dieťa dostanú zvýšenú čiastku v polovici októbri automaticky, nemusia si podávať žiadosť. „Začiatok školského života je pre rodinu významnou radostnou udalosťou a verím, že zvýšený prídavok na dieťa dokáže rodičom pomôcť pri financovaní základných školských pomôcok,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer.

Zvýšený prídavok na dieťa poskytujú úrady práce od roku 2019. Nárok naň majú rodičia detí, ktoré nastúpili prvýkrát do prvého ročníka základnej školy. Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy.