Pochopila, že zomrie, no ani tak to nevzdala. Kolegovia Patrície Janečkovej verili v jej návrat

„Patrícia Janečková, veľmi budeš chýbať a veľmi skoro ťa povolali do Božieho zboru,“ napísal na sociálnych sieťach hudobník Marián Čekovský v deň, keď sa verejnosť dozvedala o náhlom odchode opernej divy. Patrícia Burda Janečková zomrela 1. októbra po ťažkom a statočnom boji s rakovinou. Pre Topky teraz prehovorila šéfka muzikálového súboru Národního divadla Moravskoslezského, kde sa Patrícia pripravovala na novú úlohu. Podľa Gabriely Petrákovej sa Patrícia nevzdávala, aj keď vedela, že proti chorobe už nemá žiadnu šancu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=881499520005841&set=a.283251669830632

Nestratila chuť do života

„Náš muzikálový súbor s ňou mal veľa plánov – a ona s nami. Veľa skvelých úloh mala za sebou a ďalšie sme plánovali,“ povedala pre Topky Petráková. Jedno predstavenie bolo už pevne zakotvené v dramaturgickom pláne a vstupenky boli už v predaji. Novú rolu napísali priamo pre Patríciu a pôvodne sa nepočítalo s tým, že by mal speváčku v hre niekto nahradiť.

„Nejaký čas sa zdalo, že svoj boj vyhráva. Ukázalo sa však, že pravý opak je pravdou. Chuť do života i do práce jej na istý čas nevzalo ani vedomie, že v tomto boji nemá šancu zvíťaziť,“ priznala šéfka súboru, podľa ktorej Patrícia o svojom zhoršujúcom sa zdravotnom stave vedela. Mnohí kolegovia si však mysleli, že speváčka bude v divadle chýbať len dočasne.

Mysleli si, že sa vráti

„Keď mi pred pár týždňami volali, či by som za Patríciu nemohla odspievať jeden koncert, dúfala som, že ide iba o záskok z omnoho jednoduchšieho dôvodu. Je mi smutno. Spomeňte si dnes na tento anjelský hlas a na to, aký je život rýchly na to, aby sme riešili hlúposti,“ napísala na sociálnych sieťach speváčka a Patríciina kolegyňa Eva Burešová.

Patríciu Burdu Janečkovú považovali mnohí za najtalentovanejšiu speváčku mladej generácie. „Všetci to vedeli už v ten moment, keď napochodovala ako dieťa do operného divadla, kde som mala tú šesť ju prvýkrát spoznať. Hrozná strata pre českú scénu,“ napísala česká speváčka Eliška Mrázová.

Premiéra muzikálu, v ktorom mala nadaná operná diva vystupovať, má byť 29. novembra a venujú ju jej pamiatke. To je podľa Patríciiných kolegov len veľmi slabá náplasť na bolesť, ktorú nad jej odchodom všetci cítia.