Zaslúži si lásku a podporu. Madonna chce pomôcť svojej kamarátke Britney Spears, ktorá sa ocitla na dne

Kamarátke, ktorá si prechádza ťažkým životným obdobím a rada by opäť naštartovala svoju kariéru, chce podať pomocnú ruku. Americká popová ikona Madonna je podľa portálu The Mirror pripravená pomôcť Britney Spears vrátiť sa späť do hudobného priemyslu a ponúka aj rady, ktoré jej pomôžu preklenúť rozpad jej manželstva.

Ukážme Britney lásku a podporu

O rozvod s Britney Spears požiadal model a herec Sam Asghari v septembri. Stalo sa tak len niečo po vyše roku, ako si ju vzal za manželku. Ako dôvod odlúčenia uviedol „neprekonateľné rozdiely“. Obaja sa stretli na nakrúcaní videoklipu k speváčkinej piesni Slumber Party v roku 2016 a vzali sa krátko po tom, ako sa skončilo opatrovníctvo speváčkinho otca nad svojou dcérou.

Madonna je teraz pripravená pomôcť svojej kamarátke v živote aj v kariére. Zdroj blízky legendárnej speváčke pre portál Radar Online uviedol: „Cíti, že je čas, aby Britney ukázali lásku, vedenie a podporu namiesto toho, aby bola manipulovaná alebo využívaná. Bola by rada, keby prišla na turné.“

V minulosti spôsobili rozruch

Jej slová prichádzajú 20 rokov potom, ako sa Madonna a Britney Spears v roku 2003 stretli na pódiu počas udeľovania hudobných cien MTV Video Music Awards. Celý svet vtedy šokovala ich dravá šou a bozk, ktorý si dali aj s Christinou Aguilerou. V rozhovore s Oprah Winfrey, ktorý sa uskutočnil o tri týždne neskôr, Madonna priznala: „Netušila som, že to spôsobí rozruch, aký to spôsobilo.“

Madonna však nie je jedinou hviezdou v posledných mesiacoch, ktorá sa snaží pomôcť Britney posunúť jej kariéru späť do centra pozornosti. Vlani v novembri sa totiž speváčkina pieseň s Eltonom Johnom dostala na prvé miesto v rebríčku Billboard's Adult Pop Airplay. Na veľkú radosť jej fanúšikov remix Eltonovej populárnej melódie Tiny Dancer ukázal hlasový rozsah Britney Spears.