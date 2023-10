Spolu pripravili úžasný tvarohový koláč. Dominika Morávková priznáva, že u nich v kuchyni už šéfuje dcérka

Šikovná herečka a modelka Dominika Morávková upiekla pre TV Varecha svoj šťavnatý tvarohovo-krupicový koláč. Spoločne s malou dcérkou Amálkou prekvapili svojim cukrárskym umením.

Herečka Dominika vezme svoje deti občas aj do svojej profesionálnej práce, kde sa spoločne podieľajú na tvorbe filmových diel. Najčastejšie jej však pomáhajú doma, kde spoločne pečú a varia. Hrdá mamička vedie deti k samostatnosti a učí ich všetkému, čo potrebujú vedieť a nebojí sa im zveriť aj robotu, ktorej by sa iní rodičia priam zhrozili. „Amálka reže už od svojich dvoch rokov, takže je to profesionálka. To ale neznamená, že sa občas neporeže,“ hovorí pokojne Dominika a dodáva, že už aj doma varí viac jej dcérka a ona je už iba Sous chef (zástupca šéfkuchára).

Foto: Facebook/Dominika Zeleníková Morávková

Šikovnosť oboch dám ukazuje aj ich rýchly a chutný tvarohový koláčik, ktorý si obľúbi asi každý. Recept je v súlade v vyváženou stravou, na ktorej si slovenská celebrita veľmi zakladá. Poteší preto všetkých, ktorým záleží na tom, aby bol dezert nie len chutný ale aj zdravý a výživný. Teraz si môžete tento recept vyskúšať aj vy. Kto sa nebojí, môže si tak porovnať svoje schopnosti so sedemročnou Amálkou, ktorá sa v kuchyni skutočne osvedčila.

Tvarohovo-krupicový koláč á la Dominika Morávková

