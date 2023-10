Päť malých rituálov pre vaše zdravie: Zázraky dokážu urobiť aj maličkosti, číslo 3 je nevyhnutnosť

Nemusí to byť radikálne rozhodnutie, aj malé zmeny totiž prospievajú vášmu zdraviu.

Keď zdoláte 400 schodov, je to rovnako efektívne ako štvrťhodina behania. A nielen chôdza do schodov, ale aj mnoho ďalších drobných zvykov má veľký efekt na vaše zdravie. Keď ich začleníte do svojho každodenného života, budete z nich nepochybne profitovať - toto sú niektoré z nich.

5. Zubná hygiena

Čistenie zubov nezaberie toľko času, no ochráni vás pred mnohými problémami. Keď si totiž denne čistíte medzizubné priestory zubnou niťou, znižujete tak riziko vzniku paradontózy. A tým znižujete aj riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, ktoré vyvoláva.

Foto: unsplash.com/Diana Polekhina

4. Fyzická aktivita

Každý deň si vyhraďte aspoň 45 minút na cvičenie. Nielen chôdza do schodov, ale akýkoľvek pohyb prospieva vášmu organizmu. Zvoliť si môžete napríklad každý deň inú aktivitu. Len sa uistite, že cvičíte každý deň. Zapojenie sa do jednoduchých fyzických aktivít vám môže pomôcť vyhnúť sa kardiovaskulárnym ochoreniam, depresii, pričom podľa odborníkov sa zvýši vaša sebadôvera aj koncentrácia.

Foto: unsplash.com/Denys Sudilkovsky

