Bol výborný otec, ale komplikovaný ako hovado, hovorí jeho syn. Deža Ursinyho mohol poznať celý svet

Bol jednou z najvýznamnejších postáv slovenskej hudobnej tvorby. Mnohí si myslia, že ak by sa narodil napríklad vo Veľkej Británii, dosiahol by celosvetovú slávu. V stredu 4. októbra uplynie 76 rokov od narodenia speváka, skladateľa a gitaristu Deža Ursinyho.

Komplikovaný jak hovado

Dezider „Dežo“ Ursiny sa narodil 4. októbra 1947 v Bratislave. V roku 1966 maturoval v rodnom meste na Elektrotechnickej priemyslovke. Po strednej škole študoval Odbor filmovej a televíznej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení. Väčšinu svojho života pracoval ako dramaturg v Štúdiu krátkych filmov Slovenskej filmovej tvorby Koliba (1974 - 1991).

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DezoUrsinyRocks/photos/pb.100063716403347.-2207520000../10153233461017873/?type=3

Jeho syn Jakub na svojho otca spomínal pre portál hnonline.sk. Ako povedal s úsmevom, bol komplikovaný „jak hovado“. Dežo vraj bol ten typ človeka, ktorý nesmierne túžil po všednosti, no nedokázal ju žiť. „Nesmierne náročný na seba aj na druhých,“ uviedol.

„Ja a pes Havran sme boli v podstate prví, s ktorými dlhodobejšie žil v jednej domácnosti. No ako otec bol výborný, veľmi dobre sa o nás staral. Chodili sme spolu na rybačky, za mojím nevlastným bratom Liubom do Bulharska. Veľmi mu záležalo na tom, aby sme sa spoznali a mali napriek vzdialenosti dobrý vzťah,“ dodal Jakub.

Jeho kolegovia emigrovali

Prvú gitaru dostal Dežo Ursiny, keď mal jedenásť rokov. Do povedomia hudobných fanúšikov sa zapísal už v 60. rokoch ako líder skupiny The Beatmen, ktorú v roku 1964 spoluzakladal. V čase najväčších úspechov hrala skupina v zostave Dežo Ursiny, Marián Bednár, Miro Bedrik a Peter Petro.

Počas bratislavského koncertu vtedy úspešnej anglickej skupiny Manfred Mann im Beatmen robili predkapelu. Na oplátku ich pozvali robiť predkapelu na anglické turné, za hranice sa ale nakoniec nedostali. Po koncerte vo Viedni členovia kapely emigrovali, Ursiny však ostal doma.

Hral aj s Jarom Filipom

V roku 1966 založil Dežo Ursiny kapelu Soulmen, v ktorej s ním hrali Fedor Frešo a Vlado Mallý. V decembri 1967 vyhrali v Prahe 1. československý beatový festival, na EP platni vyšli štyri piesne, ktoré im priniesli úspech - Wake Up, A Sample Of Happiness, Baby Do Not Cry a I Wish I Were.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.