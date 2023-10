V núdzi spoznáš priateľa. Hviezda seriálu Hra o tróny našla v kritickom období pomoc u slávnej kamarátky

Zvykne sa hovoriť, že v núdzi spoznáš priateľa. Stopercentne to platí o popovej ikone Taylor Swift. Tá totiž neváhala a pomohla svojej kamarátke Sophie Turner, ktorá zažíva náročné obdobie. Hviezda seriálu Hra o tróny, v ktorom stvárnila Sansu Stark, sa vyrovnáva s komplikovaným rozvodom, preto jej speváčka poskytla bývanie v jednom zo svojich newyorských bytov, uvádza denník The Mirror.

Podala jej pomocnú ruku

V meste, ktoré nikdy nespí, zvykli obe hviezdy už predtým tráviť spolu veľa času a bežne ich bolo vídať v uliciach, ako sa prechádzajú. Podľa posledných informácií britská herečka zrejme pobudne v New Yorku dlhšie, ako pôvodne plánovala.

Za všetkým totiž stojí rozpad jej štvorročného manželstva so spevákom Joeom Jonasom, s ktorým okrem rozvodu musí riešiť aj nezhody okolo rodičovských práv. Práve preto sa Taylor Swift rozhodla, že kamarátke pomôže a prenechala jej svoj byt v newyorskej štvrti Tribeca. Predtým, ako sa Sophie ubytovala v príbytku svojej kamarátky, bývala v drahom hoteli v centre mesta.

Žaloba

V tom čase podala aj žalobu na svojho manžela. V reakcii na to, že Joe inicioval rozvod, Sophie požiadala súd v New Yorku, aby zveril ich deti späť do jej starostlivosti. Tvrdila, že spevák odmietal vrátiť deťom pasy a mal ich na „neoprávnenej“ dovolenke.

Herečka chcela vziať deti späť do Anglicka, kde rodina žila, ale jej manžel ich vzal so sebou na turné. Podľa Sophie bolo jej materským právom ako občana Spojeného kráľovstva vziať si svoje deti späť. Spevákov tím vo vyhlásení pre The Mirror uviedol, že to nebude možné. Na súde na Floride je vydaný príkaz, ktorý zakazuje premiestnenie detí jedným z rodičov. Deti tak budú musieť zostať v New Yorku, kým nedôjde k dohode.