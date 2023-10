Ona a deti sú na prvom mieste, hovorí manžel speváčky Gwen Stefani. Po svadbe im obetoval svoju kariéru

Známa speváčka skupiny No Doubt Gwen Stefani sa pred dvomi rokmi vydala. Svoju lásku spoznala v práci, country spevák Blake Shelton totiž dlhé roky sedáva na porotcovskej stoličke v speváckej súťaži The Voice. Hoci je jej o šesť rokov mladší manžel úspešným tvorcom hitov, po svadbe v júli 2021 sa dobrovoľne rozhodol stiahnuť do úzadia. Dôvod? Rodina má podľa neho prednosť.

Nová fáza jeho života

Shelton teda výrazne ubral z pracovných povinností a úplne zmenil rebríček životných priorít. Za všetkým je jeho manželka. Rodinný život sa tak uňho dostal na prvé miesto a snahy o dosiahnutie pracovného úspechu za každú cenu hodil za hlavu. „Milujem svoju prácu, ale všetky tieto veci sú teraz v úzadí. Gwen a deti sú novou fázou môjho života,“ povedal otvorene v rozhovore pre Entertainment Tonight.

Jeho profesia mu dávala časovú flexibilitu. Tvoriť a nahrávať nové pesničky mohol v podstate kedykoľvek. Avšak teraz ich tvorí iba v prípade, že chce a nie preto, že musí. „Baví ma vydávať nové piesne, keď mám na to chuť. Nahrávacie štúdio mi to umožňuje,“ vysvetlil.

Neodvážil sa ani dúfať

Vydavateľstvo ochotne pristúpilo na jeho požiadavku úplnej voľnosti a rozhodnutia skladať iba vtedy, keď bude mať „na tvorbu chuť“. V rozhovore navyše prezradil, že v začiatkoch svojej hudobnej kariéry country speváka by sa ani neodvážil predstaviť si, že slávna a krásna speváčka raz bude jeho ženou.

Shelton a Stefani sa stretli pri práci na speváckej šou The Voice ešte v roku 2014. V tom čase ale boli obaja v manželstve s inými partnermi. Až o rok neskôr začali oficiálne tvoriť pár. Veľkolepá svadba sa uskutočnila v júli 2021.