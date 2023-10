VIDEO: Akrobatické číslo každého dojalo a postavilo na nohy. Pre Maxima a Lízu mala porota iba jedno slovo

Maxim má 14 rokov, Líza 10, no to, čo predviedli v súťaži Česko Slovensko má talent, by nedokázali ani mnohí dospelí. Mladá dvojica z Ukrajiny, ktorá spolu trénuje štyri roky, predviedla úžasné akrobatické vystúpenie, za ktoré si vyslúžili jeden z najväčších potleskov v súťaži.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=718686673628915&set=a.609169221247328

Dôverujú si

Dokonalou vzdušnou akrobaciou si dvojica získala celú porotu, ale aj divákov v sále a pri televíznych obrazovkách. Ako informovala televízia JOJ, pri sledovaní čísla mali porotcovia husiu koži a o Maxima a Lízu sa báli tak, ako by to boli ich vlastné deti.

„Strach necítime, lebo jeden druhému dôverujeme. Ale naši rodičia sa o nás boja,“ povedali pred kamerami mladí akrobati, ktorých najväčším snom je dostať sa do svetoznámeho Cirque du Soleil a vystupovať po celom svete. Ich vystúpenie v šou podľa mnohých patrí medzi najlepšie zo všetkých ročníkov.

„Jedno slovo – bolo to dokonalé. Bolo to absolútne dokonalé, bezchybné a keď k tomu ešte dodám to, že to bolo dojemné, pretože ste deti, ktoré to urobili perfektne, nemám slov,“ priznala nadšená Marta Jandová, ktorá neváhala, stlačila zlatý buzzer a talentovaných akrobatov poslala rovno do finále. „Nádherné vystúpenie, to dievčatko ma dojalo, keď šlo porotcov objať, bola rozkošná, Gratulujem,“ odkázala fanúšička Ria.

Pozrite si úžasné vystúpenie akrobatov: