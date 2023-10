Mala len 25 rokov a bojovala do poslednej chvíle. Patrícia Janečková prehrala svoj najťažší zápas

Mala iba 25 rokov a osudným sa jej stan nádor prsníka. V nedeľu 1. októbra zomrela operná speváčka a herečka Patricia Burda Janečková, pre ČTK to potvrdila manažérka Jana Švábová. Speváčka, ktorú mnohí poznali zo šou Talentmánia, pritom len pred pár mesiacmi ďakovala lekárom za vyliečenie.

Bola v remisii

„Presne pred rokom mi diagnostikovali rakovinu. Ten deň si pamätám tak jasne, akoby to bolo včera. Bol krásny slnečný deň a ja som išla po výsledky. Išla som do nemocnice s úsmevom na tvári, pretože som na chvíľu nemyslela na nič zlé. Ale po niekoľkých minútach v ordinácii lekára sa môj život obrátil hore nohami. Je to neopísateľný pocit,“ spomínala speváčka s anjelským hlasom na 31. január 2022, keď sa dozvedela diagnózu. Za rok podstúpila 16 chemoterapií, mastektómiu a mesiac ožarovania.

Vo februári tohto roku na sociálnych sieťach ďakovala všetkým, ktorí ju zbavili ochorenia. „Chcela by som veľmi pekne poďakovať svojim lekárom, vďaka ktorým som bola vyliečená. Ďakujem všetkým sestrám onkologického oddelenia za ich skvelú starostlivosť. Ďakujem doktorke Herokovej, ktorá ma v auguste „zbavila“ nádoru,“ vyhlásila vtedy Patrícia, ktorá bola po roku liečby bez nádoru a v remisii. To, že sa jej rakovina vrátila, verejne nepriznala.

Bez lásky kríž neunesieš

Koncom júna sa operná speváčka vydala za svojho dlhoročného partnera a známeho českého herca Vlastimila Burdu, ktorý pri nej stál v tých najťažších chvíľach v živote. „Nie je čas strácať čas. Bude svadba,“ oznámila vtedy speváčka, ktorá v sobotu 24. júna povedala svoje áno a stala sa z nej Patrícia Burda Janečková.

Práve Vlastimil bol ten, ktorý pri nej stál, keď sa dozvedela vážnu diagnózu a podstupovala náročnú liečbu. „Ďakujem skvelému partnerovi, bez ktorého by som to asi nezvládla. Nemal to so mnou jednoduché, ale nevzdal sa, bol mi obrovskou oporou a za to ho obdivujem a milujem,“ odkázala na Instagrame.

Speváčkin manžel si v týchto dňoch svoju profilovú fotografiu na sociálnych sieťach vymenil za čierny obrázok, ktorým vyjadril svoj hlboký smútok. „Bez kríža lásku nenájdeš, bez lásky kríž neunesieš,“ napísal pod jednu z posledných fotografií, na ktorých pózoval so svojou manželkou.