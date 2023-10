Pozrite sa, ako vo voľbách hlasovali vaši susedia. Jeden slovenský kraj bol úplne iný ako ostatné

Dôležité parlamentné voľby už máme za sebou a s malou výnimkou vieme, ako presne skončili. Podľa neoficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po sčítaní 99,8% hlasov ich ovládla strana Smer-SD pred Progresívnym Slovenskom a Hlas-SD, pričom do parlamentu sa dostali ešte aj ďalšie štyri strany. Slovensko je však poriadne rozmanité a ako si môžete pozrieť na nasledujúcich obrázkoch, niektorým stranám sa niekde darilo viac, niekde menej.

Zistite, ako hlasovali ľudia v jednotlivých krajoch - jeden z nich si vybral iného víťaza ako tie ostatné.

Bratislavský kraj:

V Bratislavskom kraji získalo najviac hlasov Progresívne Slovensko, a to až 31%. Na druhom mieste skončil Smer-SD s 18,54%, no Hlas-SD sa prepadol o jednu priečku. Tretia totiž bola SaS s 12,5%. Nad päť percent mala ešte koalícia OĽaNO a Priatelia, zvyšok strán by sa do parlamentu nedostal.

Takto hlasovali ľudia v Bratislavskom samosprávnom kraji.sk Foto: volbysr.sk

Trnavský kraj:

Pokiaľ by na Slovensku hlasovali ako v Trnavskom samosprávnom kraji, Aliancia by sa určite nesťažovala. Získala tu totiž až 12,69% a predbehla aj Hlas-SD. Prvé a druhé miesto relatívne kopírovalo voľby, cez prah zvoliteľnosti sa dostali ešte aj OĽaNO a SaS.

Takto hlasovali ľudia v Trnavskom samosprávnom kraji.sk Foto: volbysr.sk

Trenčiansky kraj

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.