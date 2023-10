Historický ročník si vyslúžil veľký rekord. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach mal dramatický záver

Keňan Philemon Rono zvíťazil na jubilejnom 100. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v traťovom rekorde 2:06:55 h. Doterajšie maximum Lawrencea Kimaiya z roku 2012 vylepšil o šesť sekúnd. V dramatickom finiši zdolal Kebedea Tuluho z Etiópie.

Na treťom mieste dobehol do cieľa Berhe Berhane Tesfay, za ním skončil víťaz predošlých troch ročníkov Keňan Reuben Kerio. „Teší ma, že sa mi podarilo vytvoriť rekord. Je to veľký úspech, veľmi si to vážim. Posledný kilometer bol taktický, ja som na to zatlačil. Predtým som sa držal vzadu, no v závere som už iba šprintoval,“ uviedol Rono bezprostredne po triumfe pre RTVS.

Rono aj Tulu prišli do Košíc s osobnými rekordmi, ktoré boli výrazne pod traťovým rekordom MMM. Rono mal pred tromi rokmi v Toronte víťazný čas 2:05:05 h a pod rekord MMM sa dostal viackrát, vrátane maratónu v Prahe v roku 2023. Tulu dosiahol v roku 2023 v Seville čas 2:05:19.

Kerio triumfoval v uplynulých dvoch ročníkoch, celkovo dosiahol v Košiciach už tri víťazstvá (2017, 2021, 2022), no napokon sa nestal prvým vytrvalcom v histórii MMM s tromi prvenstvami po sebe. Rekordérom MMM je naďalej Maďar József Galambos so štyrmi víťazstvami (1927, 1928, 1932, 1933).