Rozvod jej zachránil život. Lívia Bielovič si po spriaznenú dušu musela ísť až na druhý koniec sveta

Zdá sa, že svoje šťastie našla za oceánom. Slovenská herečka Lívia Bielovič, ktorú poznajú diváci najmä zo seriálu Druhá šanca, ale zahrala si aj v zahraničnej produkcii, sa raduje z krásnej novinky. To, čo jej život priniesol, si nevie vynachváliť.

Rozvod jej zachránil život

Herečka má z manželstva dcéru Rebeku (16), ktorú vychováva sama. Pred piatimi rokmi sa totiž rozviedla a ako sa vyjadrila v minulosti, bolo to vraj najlepšie rozhodnutie, keďže vo vzťahu bola nešťastná. Manželstvo sa síce usilovala zachrániť, keď však skončila v nemocnici, povedala si, že to nemá zmysel.

„Dnes viem, že to bolo preto, že som podvedome chcela zmenu. Uvedomila som si to, až keď sa to začalo prejavovať na mojom fyzickom zdraví. Moje telo mi jasne naznačovalo, aby som sa posunula. Uvedomila som si to až na hrane medzi životom a smrťou,“ priznala v minulosti pre Šarm. Z nemocnice, kde bojovala o holý život, odchádzala ako iný človek.

Spriaznená duša

Ako teraz prezradila pre Nový Čas, opatrne hovorí o spriaznenej duši, ktorú spoznala za oceánom. „Stretla som tam spriaznenú dušu, nechcem nejako konkrétne hovoriť nič, lebo je to ešte čerstvé a uvidíme, čo život prinesie,“ povedala o svojom Američanovi.

Čo bude ďalej, nevie, zatiaľ si však užíva súčasné pobláznenie. „Takže zatiaľ sa vzájomne navštevujeme, a hlavne asi sa to pre niečo udialo, samozrejme, lebo pracovne tam budem chodiť. Vždy som to chcela a chvalabohu sa mi to splnilo,“ uzavrela Lívia Bielovič.