Kto sa postaví do čela Slovenska? Toto sú koalície, ktoré by mohli vzniknúť už v najbližších dňoch

Stopäťdesiat poslancov, sedem strán, hnutí a koalícií. Slováci majú za sebou dôležitú sobotu, počas ktorej si zvolili, kto ich bude počas nasledujúcich štyroch rokov zastupovať v parlamente. Po spočítaní 99,98% hlasov si ich najviac vyslúžila strana Smer-SD bývalého premiéra Roberta Fica, ktorej dalo hlas 22,95% voličov. Dôležité však bude to, ako s tým naloží a či dokáže zložiť koalíciu s minimálne 75 poslancami. Pozrite sa s nami preto na niektoré možné scenáre, ktoré by mohli v nasledujúcich dňoch či týždňoch nastať.

Člen okrskovej komisie otvára volebnú schránku po uzatvorení volebnej miestnosti v obci Moča, okres Komárno v sobotu 30. septembra 2023. Foto: TASR/Milan Drozd

Kto vyhral a kto pohorel?

Víťazom sekundovalo Progresívne Slovensko, ktoré podľa exit pollov dokonca viedlo. Skutočnosť však napokon bola iná a strana pod vedením Michala Šimečku skončila na druhom mieste so 17,96% hlasov. Za nimi nasledoval Hlas-SD, ktorý pred niekoľkými mesiacmi ešte ašpiroval na víťazstvo, napokon si ale musí vystačiť so ziskom 14,70% hlasov.

Do parlamentu sa ešte dostala koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí so ziskom 8,89 percenta a ich bývalý koaličný partner SaS s 6,32 percentami. Návrat do parlamentu hlásia dve strany, ktoré boli kedysi stálicami. KDH získalo 6,82 percenta hlasov a SNS s 5,62 percent. Naopak, pred bránami NR SR prekvapujúco ostala strana Republika, ktorej sa nepodarilo prekročiť hranicu 5%. Podobný neúspech zaznamenala Sme rodina Borisa Kollára a odídenci od Igora Matoviča, Demokrati.

Dôležité je aj samotné rozdelenie kresiel. Najviac by ich mal získať Smer-SD - 42, nasleduje Progresívne Slovensko s 32 mandátmi. Hlas-SD si zabezpečil 27 miest, koalícia OĽaNO a Priatelia 16, KDH 12, SaS 11 a najmenšia SNS zas desať. Podľa zvyklostí by poverenie na zostavenie novej vlády mal dostať predseda strany, ktorá voľby vyhrala, čo je v tomto prípade Robert Fico a strana Smer-SD. My sme sa preto pozreli na to, aké koalície by mohli vzniknúť.

1.) Smer-SD, Hlas-SD, SNS

