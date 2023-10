Dlhé čakanie sa skončilo, toto sú výsledky parlamentných volieb: Staronový víťaz a prekvapujúci koniec

Slovensko má za sebou najdramatickejšiu noc rok, počas ktorej sa rozhodovalo o budúcom smerovaní krajiny. Po dlhom sčítavaní hlasov napokon vieme, že v predčasných voľbách, ktoré sa konali v sobotu 30. septembra, zvíťazila strana Smer-SD, ktorá získala 22,95%. Za ňou skončilo Progresívne Slovensko s 17,95 percentami a Hlas-SD s 14,71 percentami hlasov.

Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR po sčítaní takmer všetkých (99,91 percenta) okrskov na Slovensku. Do parlamentu sa ešte dostali ďalšie štyri subjekty - okrem koalície OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí so ziskom 8,90 percenta a SaS s 6,31 percentami sú to navrátilci KDH s 6,83 percenta a SNS s 5,63 percentami.

Udialo sa ale jedno veľké prekvapenie. Tesne pred bránami parlamentu ostala ultrapravicová Republika so ziskom 4,76 percenta a Aliancia so 4,39 percenta. Pod tromi percentami hlasov sú Demokrati (2,93) a Sme rodina (2,21). Volebná účasť dosiahla 68,06 percenta.

Čo sa týka rozdelenie kresiel, najviac by ich mal získať Smer-SD - 42. Progresívne Slovensko by malo mať 32 miest, Hlas-SD 27, koalícia OĽaNO a Priatelia 16, KDH 12, SaS 11 a SNS 10.

Ďalšie politické subjekty získali menej ako jedno percento hlasov - ĽSNS (0,85), KSS (0,33), Pirátska strana (0,31), Modrí, Most-Híd (0,26), strany okolo Maďarského fóra (0,11), My Slovensko (0,09), SOS (0,08), Karma (0,08), Srdce - SNJ (0,07), Princíp (0,06), Spravodlivosť (0,04), SHO (0,04), Vlastenecký blok (0,04), SDKÚ-DS (0,02).